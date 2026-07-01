23-летний Брэдли Баркола удвоил преимущество сборной Франции в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Швеции.

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На 53-й минуте он уверенно реализовал свой момент и сделал счёт 2:0.

Результативную передачу отдал Майкл Олисе, который разрезным пасом вывел партнёра на ударную позицию.

На нынешнем ЧМ в активе Баркола два гола и один ассист.

ВИДЕО. Баркола увеличил преимущество Франции против Швеции в 1/16 финала

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine