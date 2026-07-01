Чемпионат мира01 июля 2026, 01:23 | Обновлено 01 июля 2026, 01:57
38
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ВИДЕО. Баркола увеличил преимущество Франции против Швеции в 1/16 финала
Ассистировал на партнера Майкл Олисе
01 июля 2026, 01:23 | Обновлено 01 июля 2026, 01:57
38
0
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23-летний Брэдли Баркола удвоил преимущество сборной Франции в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Швеции.
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На 53-й минуте он уверенно реализовал свой момент и сделал счёт 2:0.
Результативную передачу отдал Майкл Олисе, который разрезным пасом вывел партнёра на ударную позицию.
На нынешнем ЧМ в активе Баркола два гола и один ассист.
ВИДЕО. Баркола увеличил преимущество Франции против Швеции в 1/16 финала
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