ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед, забив 17-й мяч на ЧМ

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил 17-й мяч в составе сборной Франции на чемпионатах мира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Свою коллекцию голов Килиан пополнил в матче 1/16 финала против Швеции.

За несколько минут до окончания первого тайма Мбаппе эффектно ворвался в свободную зону и прошил ворота соперника.

Результативную передачу на Килиана отдал звёздный вингер ПСЖ – Усман Дембеле

ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед, забив 17 мяч на ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine