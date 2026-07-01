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  4. ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед, забив 17-й мяч на ЧМ
Чемпионат мира
01 июля 2026, 00:57 | Обновлено 01 июля 2026, 01:14
225
0

ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед, забив 17-й мяч на ЧМ

Килиан перед перерывом огорчил шведскую команду

01 июля 2026, 00:57 | Обновлено 01 июля 2026, 01:14
225
0
ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед, забив 17-й мяч на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил 17-й мяч в составе сборной Франции на чемпионатах мира.

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Свою коллекцию голов Килиан пополнил в матче 1/16 финала против Швеции.

За несколько минут до окончания первого тайма Мбаппе эффектно ворвался в свободную зону и прошил ворота соперника.

Результативную передачу на Килиана отдал звёздный вингер ПСЖ – Усман Дембеле

ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед, забив 17 мяч на ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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