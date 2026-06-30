ФОТО. Шокирующий прогноз Марадоны, который сбылся на ЧМ-2026
Диего Марадона предвидел некоторые нововведения
Легендарный Диего Марадона еще в 2018 году негативно высказывался об идее пауз в матчах чемпионата мира, которые сейчас стали одной из самых обсуждаемых тем ЧМ-2026.
На нынешнем мундиале ФИФА ввела обязательные трехминутные паузы для гидратации в каждом матче – независимо от температуры или погодных условий. Официально это объясняют заботой о здоровье футболистов, однако фанаты и эксперты активно критикуют такие остановки.
В сети вспомнили старое видео с Марадоной, где он еще после объявления США, Канады и Мексики хозяевами ЧМ-2026 резко высказался о возможных изменениях в футболе.
«Там нет страсти. Канадцы, возможно, хорошие лыжники, а американцы хотели бы иметь четыре периода по 25 минут для рекламы», – говорил Марадона.
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Практически во всех странах-трансляторах ЧМ во время таких пауз уже запускают рекламные блоки. Из-за этого часть болельщиков сомневается, что нововведение связано исключительно с заботой об игроках.
Ранее легенда сборной Англии Алан Ширер также раскритиковал это правило, заявив, что паузы, по его мнению, чаще нужны не для здоровья футболистов, а для рекламы.
На ЧМ-2022 в Катаре такие перерывы были необязательными и использовались только при особых погодных условиях. В этот раз они стали частью каждого матча турнира.
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