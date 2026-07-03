Реал сделает самый дорогой трансфер в истории футбола, побив рекорд Неймара

Мадридский «Реал» продолжает работу над потенциальным трансфером вингера «Баварии» Майкла Олисе, которого в клубе считают ключевой целью для усиления атаки.

По информации испанских СМИ, президент клуба Флорентино Перес готов пойти на исторический шаг и сделать одно из самых дорогих предложений в истории футбола.

Речь идет о пакете в размере около 190 млн евро фиксированной суммы плюс 33 млн евро в виде бонусов. В случае выполнения всех условий общая стоимость трансфера может достичь 223 млн евро, что превысит рекордный переход Неймара в «ПСЖ» в 2017 году.