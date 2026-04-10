  4. ЗИДАН: «Он единственный, кто на уровне с Ямалом. Это что-то невероятное»
10 апреля 2026, 08:42
Известный тренер похвалил Олисе

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный французский тренер Зинедин Зидан высоко оценил игру Майкла Олисе после матча против «Реала», поставив его в один ряд с Ламином Ямалом.

«Олисе сейчас на одном уровне с Ямалом – это один из лучших вингеров в мире. Он постоянно обводит соперников и редко играет назад, как это делает большинство крайних нападающих.

Мне нравится смотреть на них обоих, ведь они возвращают тот стиль классических вингеров. Его движение с мячом, дриблинг и спокойствие — это нечто невероятное. За ним приятно наблюдать.

«Баварии повезло иметь такого игрока, как Олисе, а также Луиса Диаса и Гарри Кейна. Сегодня многие вингеры играют осторожно и часто отдают передачи назад, но Олисе и Ямаль – другие», – сказал Зидан.

Разница ощутима. В Испании вынесли вердикт Лунину после матча с Баварией
Кейн неожиданно выбрал себе новый клуб, ради которого покинет Баварию
ВИДЕО. Топ-игра в 40 лет. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Порту – Ноттингем Форест – 1:1. Автогол с середины поля. Видео голов, обзор
Футбол | 10 апреля 2026, 08:51 0
Порту – Ноттингем Форест – 1:1. Автогол с середины поля. Видео голов, обзор
Порту – Ноттингем Форест – 1:1. Автогол с середины поля. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы 2025/26

50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
Футбол | 10 апреля 2026, 08:07 0
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион

Артем может перейти в «Фенербахче»

Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Футбол | 09.04.2026, 11:11
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Футбол | 10.04.2026, 06:23
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Футбол | 10.04.2026, 07:37
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов, обзор матч
10.04.2026, 07:12 2
Футбол
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 172
Футбол
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
Бивол отреагировал на желание Усика стать президентом Украины
09.04.2026, 00:02 2
Бокс
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
Ребров прямо сказал футболисту, что не рассчитывает на него
09.04.2026, 08:09 4
Футбол
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
Металлист 1925 раскритиковал Динамо и обратился к УАФ
09.04.2026, 02:55 71
Футбол
Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
09.04.2026, 11:20 5
Теннис
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
Источник: Игорь Суркис выступил против решения УАФ и Андрея Шевченко
08.04.2026, 13:01 25
Футбол
