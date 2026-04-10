ЗИДАН: «Он единственный, кто на уровне с Ямалом. Это что-то невероятное»

Легендарный французский тренер Зинедин Зидан высоко оценил игру Майкла Олисе после матча против «Реала», поставив его в один ряд с Ламином Ямалом.

«Олисе сейчас на одном уровне с Ямалом – это один из лучших вингеров в мире. Он постоянно обводит соперников и редко играет назад, как это делает большинство крайних нападающих.

Мне нравится смотреть на них обоих, ведь они возвращают тот стиль классических вингеров. Его движение с мячом, дриблинг и спокойствие — это нечто невероятное. За ним приятно наблюдать.

«Баварии повезло иметь такого игрока, как Олисе, а также Луиса Диаса и Гарри Кейна. Сегодня многие вингеры играют осторожно и часто отдают передачи назад, но Олисе и Ямаль – другие», – сказал Зидан.