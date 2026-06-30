1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Швеции.

Матч начнется в 00:00 по киевскому времени на стадионе «Мидоулэндс Стэдиум» в Ист-Резерфорде.

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В 1/8 финала победитель пары Франция – Швеция сыграет со сборной Парагвая.

Главный тренер сборной Франции – Дидье Дешам, в то время как Швецию тренирует Грэм Поттер.

Франция – Швеция. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.