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Чемпионат мира
30 июня 2026, 21:34 |
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Франция – Швеция. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026 1 июля в 00:00

30 июня 2026, 21:34 |
75
0
Франция – Швеция. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Швеции.

Матч начнется в 00:00 по киевскому времени на стадионе «Мидоулэндс Стэдиум» в Ист-Резерфорде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала победитель пары Франция – Швеция сыграет со сборной Парагвая.

Главный тренер сборной Франции – Дидье Дешам, в то время как Швецию тренирует Грэм Поттер.

Франция – Швеция. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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