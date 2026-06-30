Франция – Швеция. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026 1 июля в 00:00
1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Швеции.
Матч начнется в 00:00 по киевскому времени на стадионе «Мидоулэндс Стэдиум» в Ист-Резерфорде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1/8 финала победитель пары Франция – Швеция сыграет со сборной Парагвая.
Главный тренер сборной Франции – Дидье Дешам, в то время как Швецию тренирует Грэм Поттер.
Франция – Швеция. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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