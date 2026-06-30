Гонка за Хорватией. Марокко и Парагвай выиграли по 2 серии пенальти ЧМ

Сборные Парагвая и Марокко в один игровой день на ЧМ-2026 одержали победы в сериях послематчевых пенальти.

Парагвайцы обыграли Германию, марокканцы — Нидерланды.

В истории выступлений обеих сборных на чемпионатах мира эти серии одиннадцатиметровых ударов стали вторыми, и они вновь завершились победами.

Помимо Парагвая и Марокко, только Хорватия участвовала в нескольких сериях пенальти на чемпионатах мира и победила во всех (4/4).

Сборные, которые участвовали в нескольких сериях послематчевых пенальти на чемпионатах мира и победили во всех них:

4/4 – Хорватия

2/2 – Марокко

2/2 – Парагвай

Напомним, кого побеждали эти сборные в сериях одиннадцатиметровых ударов на мировых первенствах.

Серии послематчевых пенальти сборной Хорватии на чемпионатах мира (4/4):

2022: четвертьфинал, Бразилия – 4:2

2022: 1/8 финала, Япония – 3:1

2018: четвертьфинал, Россия – 4:3

2018: 1/8 финала, Дания – 3:2

Серии послематчевых пенальти сборной Парагвая на чемпионатах мира (2/2):

2026: 1/16 финала, Германия – 4:3

2010: 1/8 финала, Япония – 5:3

Серии послематчевых пенальти сборной Марокко на чемпионатах мира (2/2):

2026: 1/16 финала, Нидерланды – 3:2

2022: 1/8 финала, Испания – 3:0