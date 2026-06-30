Гонка за Хорватией. Марокко и Парагвай выиграли по 2 серии пенальти ЧМ
Вспомним, кого проходили эти команды в сериях послематчевых пенальти на мировых первенствах
Сборные Парагвая и Марокко в один игровой день на ЧМ-2026 одержали победы в сериях послематчевых пенальти.
Парагвайцы обыграли Германию, марокканцы — Нидерланды.
В истории выступлений обеих сборных на чемпионатах мира эти серии одиннадцатиметровых ударов стали вторыми, и они вновь завершились победами.
Помимо Парагвая и Марокко, только Хорватия участвовала в нескольких сериях пенальти на чемпионатах мира и победила во всех (4/4).
Сборные, которые участвовали в нескольких сериях послематчевых пенальти на чемпионатах мира и победили во всех них:
- 4/4 – Хорватия
- 2/2 – Марокко
- 2/2 – Парагвай
Напомним, кого побеждали эти сборные в сериях одиннадцатиметровых ударов на мировых первенствах.
Серии послематчевых пенальти сборной Хорватии на чемпионатах мира (4/4):
- 2022: четвертьфинал, Бразилия – 4:2
- 2022: 1/8 финала, Япония – 3:1
- 2018: четвертьфинал, Россия – 4:3
- 2018: 1/8 финала, Дания – 3:2
Серии послематчевых пенальти сборной Парагвая на чемпионатах мира (2/2):
- 2026: 1/16 финала, Германия – 4:3
- 2010: 1/8 финала, Япония – 5:3
Серии послематчевых пенальти сборной Марокко на чемпионатах мира (2/2):
- 2026: 1/16 финала, Нидерланды – 3:2
- 2022: 1/8 финала, Испания – 3:0
100% - Croatia, Morocco and Paraguay are the only nations in World Cup history to have faced multiple penalty shoot-outs and won all of them:— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2026
🇭🇷 Croatia: 4/4
🇲🇦 Morocco: 2/2
🇵🇾 Paraguay: 2/2
Spotless. pic.twitter.com/HH75PraO31
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эксперт оценил матчи плей-офф ЧМ
Ангелина уступила Камилле Рахимовой в трех сетах