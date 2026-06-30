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  4. Гонка за Хорватией. Марокко и Парагвай выиграли по 2 серии пенальти ЧМ
Чемпионат мира
30 июня 2026, 19:15 |
104
0

Гонка за Хорватией. Марокко и Парагвай выиграли по 2 серии пенальти ЧМ

Вспомним, кого проходили эти команды в сериях послематчевых пенальти на мировых первенствах

30 июня 2026, 19:15 |
104
0
Гонка за Хорватией. Марокко и Парагвай выиграли по 2 серии пенальти ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Парагвая и Марокко в один игровой день на ЧМ-2026 одержали победы в сериях послематчевых пенальти.

Парагвайцы обыграли Германию, марокканцы — Нидерланды.

В истории выступлений обеих сборных на чемпионатах мира эти серии одиннадцатиметровых ударов стали вторыми, и они вновь завершились победами.

Помимо Парагвая и Марокко, только Хорватия участвовала в нескольких сериях пенальти на чемпионатах мира и победила во всех (4/4).

Сборные, которые участвовали в нескольких сериях послематчевых пенальти на чемпионатах мира и победили во всех них:

  • 4/4 – Хорватия
  • 2/2 – Марокко
  • 2/2 – Парагвай

Напомним, кого побеждали эти сборные в сериях одиннадцатиметровых ударов на мировых первенствах.

Серии послематчевых пенальти сборной Хорватии на чемпионатах мира (4/4):

  • 2022: четвертьфинал, Бразилия – 4:2
  • 2022: 1/8 финала, Япония – 3:1
  • 2018: четвертьфинал, Россия – 4:3
  • 2018: 1/8 финала, Дания – 3:2

Серии послематчевых пенальти сборной Парагвая на чемпионатах мира (2/2):

  • 2026: 1/16 финала, Германия – 4:3
  • 2010: 1/8 финала, Япония – 5:3

Серии послематчевых пенальти сборной Марокко на чемпионатах мира (2/2):

  • 2026: 1/16 финала, Нидерланды – 3:2
  • 2022: 1/8 финала, Испания – 3:0
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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