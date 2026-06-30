WTA30 июня 2026, 17:25 | Обновлено 30 июня 2026, 17:58
2007
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Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Уимблдона-2026
30 июня 2026, 17:25 | Обновлено 30 июня 2026, 17:58
2007
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30 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 55) начнет выступления на Уимблдонском турнире 2026.
В первом раунде украинка сыграет против Анны Блинковой (WTA 114). Поединок начнется в 17:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 1:1.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Надей Подороской, либо с Мартой Костюк.
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Комментарии 16
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У всіх наших дівчат одні й ті ж вади. Нема подачі, з низького відскоку б'ють пласко у сітку, або в аут по довжині, бо чи не навчені бити з накруткою, чи не розуміють, що треба бити не пласко, а головне, не виходять боротися, а вийшли буцім то після учорашньої вечірки, а у суперниць, мов одне місце скіпідаром змастили
Поки що все натужно, так би мовити на грані. Немає впевненої гри у наших дівчат що в Юлі, що в Данки вчора
Вимучила сет, хоч і геройські на таї
Щось я на суспільному трансляції знайти не можу. казали ж матчі усіх нашіх будуть транслювати.
Показать Скрыть 2 ответа
Чим болотні коляться ? Млинець з захаровою близнюки?
є 1 сет!
Складна гра.
Хоч і схудла, але як і була тупою невротичкою ця Блінкова так і залишилась. Неможливо чути цей просто свинячий вереск після кожної невимушеної Юлі. Ця "особистість" викликає глибоку неповагу навіть без свого білого прапору, хоча це бидланство і безпрапорні зачасту взаємопов'язані речі. Юля зарано розслабилася і дала забагато простору для атаки ось цієї.
Щось бомонд притих. Метаморфоза з ЮЛІЄЮ.
1 подача в Юлі кульгає
Є брейк з 0-40!
лайв тв глушат, сучари.
Показать Скрыть 1 ответ
Чотко лупе Юля. Якщо так буде грати далі, то перемога гарантована
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