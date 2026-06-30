Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В первом раунде украинка сыграет против Анны Блинковой (WTA 114). Поединок начнется в 17:30 по Киеву.

Sport.ua

Не пропусти главное!

Следи за нами в Google и соцсетях