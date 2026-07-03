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  4. Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Мотивация у меня всегда максимальная»
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 01:11 |
21
0

Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Мотивация у меня всегда максимальная»

Полузащитник прокомментировал свой переход в «Буковину»

03 июля 2026, 01:11 |
21
0
Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «Мотивация у меня всегда максимальная»
ФК Буковина. Вячеслав Танковский
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Украинский полузащитник Вячеслав Танковский прокомментировал свой переход в черновицкую «Буковину»:

– Вячеслав, добро пожаловать в Черновцы! Расскажи, как возник вариант с переходом из ЛНЗ в «Буковину» и почему ты решил связать своё будущее с «жёлто-чёрными»?

– Мне позвонил главный тренер «Буковины» Сергей Юрьевич Шищенко. Мы вместе работали ещё в «Полесье», поэтому хорошо знаем друг друга. Поговорили и договорились, что я перейду в «Буковину».

– Расскажи болельщикам, почему в прошлом сезоне ты получал в ЛНЗ не столько игровой практики, сколько, наверное, тебе хотелось. Можно ли сказать, что сейчас ты особенно жаждешь футбола?

– В конце сезона я получил травму, и именно из-за этого провел меньше матчей, чем хотелось. Конечно, сейчас есть большое желание как можно скорее вернуться на поле и снова регулярно играть.

– Какова твоя главная мотивация после перехода в «Буковину»?

– У меня мотивация всегда на максимуме. Я хочу играть в футбол. Я пришел в «Буковину», потому что это очень амбициозная и интересная команда. Мне импонирует футбол, в который она играет под руководством Сергея Юрьевича: команда много контролирует мяч, играет в атакующий футбол. Это также стало одним из главных факторов моего перехода.

– В марте «Буковина» победила ЛНЗ в четвертьфинале Кубка Украины. Чем тебе запомнился тот матч и какое впечатление тогда произвела наша команда?

– Это был очень непростой матч. Обе команды продемонстрировали качественный футбол. Основное время завершилось вничью, а уже в серии пенальти «Буковина» оказалась сильнее. Мы знали, что соперник будет пытаться контролировать мяч, много двигаться и активно атаковать. Именно такой стиль футбола, который демонстрирует «Буковина», мне очень нравится.

– Мог ли ты тогда предположить, что уже через несколько месяцев сам станешь игроком «Буковины»?

– Нет, тогда я даже не думал об этом. Был полностью сосредоточен на выступлениях за ЛНЗ. Но когда мне вскоре позвонил Сергей Юрьевич, мы обсудили этот вариант и вместе приняли решение о моем переходе. Так что отныне буду выступать за «Буковину».

Очевидно, ты уже видел календарь матчей нового сезона УПЛ и то, что наш клуб в первом туре встретится именно с ЛНЗ. Как ты отреагировал на это?

– Если честно, я даже немного расстроился. Поскольку я нахожусь в «Буковине» на правах аренды, то не могу играть против ЛНЗ в официальных матчах. Поэтому в первом туре придется поддерживать команду только с трибун.

– Поделись впечатлениями от первых дней пребывания в «Буковине».

– Меня очень хорошо приняли в «Буковине». Со многими футболистами я уже был знаком ранее. Здесь работает много хороших и позитивных людей, мне всё очень нравится. Тренировочный процесс организован на высоком уровне, и сейчас мы активно готовимся к началу исторического для «Буковины» сезона в Украинской Премьер-лиге.

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Вячеслав Танковский чемпионат Украины по футболу Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Буковина
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