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Чемпионат мира
30 июня 2026, 16:04 |
149
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Кот-д'Ивуар – Норвегия

Игра 1/16 финала начнется 30 июня в 20:00 по Киеву

30 июня 2026, 16:04 |
149
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Кот-д'Ивуар – Норвегия
Getty Images/Global Images Ukraine
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30 июня состоится матч сборных Кот-д'Ивуара и Норвегии в 1/16 финала чемпионате мира 2026.

Команды проведут футбольную дуэль на арене «Би-Си Плэйс» в Ванкувере. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала победитель пары Кот-д'Ивуар – Норвегия сыграет со сборной Бразилии.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Кот-д'Ивуар – Норвегия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Кот-д'Ивуар – Норвегия
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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