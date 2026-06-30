Чемпионат мира30 июня 2026, 16:04 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Кот-д'Ивуар – Норвегия
Игра 1/16 финала начнется 30 июня в 20:00 по Киеву
30 июня 2026, 16:04 |
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30 июня состоится матч сборных Кот-д'Ивуара и Норвегии в 1/16 финала чемпионате мира 2026.
Команды проведут футбольную дуэль на арене «Би-Си Плэйс» в Ванкувере. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1/8 финала победитель пары Кот-д'Ивуар – Норвегия сыграет со сборной Бразилии.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Кот-д'Ивуар – Норвегия
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Кот-д'Ивуар – НорвегияСмотреть трансляцию
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