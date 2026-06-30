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Чемпионат мира
30 июня 2026, 15:55 | Обновлено 30 июня 2026, 15:57
546
0

Нидерланды и Марокко установили антирекорд ЧМ в серии пенальти

У команд возникли проблемы с точностью

30 июня 2026, 15:55 | Обновлено 30 июня 2026, 15:57
546
0
Нидерланды и Марокко установили антирекорд ЧМ в серии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь с 29 на 30 июня состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Марокко.

Команды обменялись голами в основное время – на забитый мяч Коди Гакпо ответил Исса Диоп. В овертаймах болельщики голов не увидели, а в серии пенальти победу одержало Марокко – 3:2.

В этой серии 11-метровых команды установили антирекорд мундиалей – сразу четыре удара были нанесены мимо ворот. Это наибольшее количество неточных ударов в послематчевой серии пенальти в истории чемпионатов мира.

Если брать во внимание все крупные международные турниры, столько же ударов мимо ворот было лишь в серии пенальти между Италией и Германией (1:1, 6:5 пен.) на Евро-2016.

Марокко сыграет в 1/8 финала с Канадой, которая накануне обыграла ЮАР со счётом 1:0 благодаря позднему голу Эуштакиу.

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Иван Чирко Источник: Opta
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