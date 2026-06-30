Нидерланды и Марокко установили антирекорд ЧМ в серии пенальти

В ночь с 29 на 30 июня состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Марокко.

Команды обменялись голами в основное время – на забитый мяч Коди Гакпо ответил Исса Диоп. В овертаймах болельщики голов не увидели, а в серии пенальти победу одержало Марокко – 3:2.

В этой серии 11-метровых команды установили антирекорд мундиалей – сразу четыре удара были нанесены мимо ворот. Это наибольшее количество неточных ударов в послематчевой серии пенальти в истории чемпионатов мира.

Если брать во внимание все крупные международные турниры, столько же ударов мимо ворот было лишь в серии пенальти между Италией и Германией (1:1, 6:5 пен.) на Евро-2016.

Марокко сыграет в 1/8 финала с Канадой, которая накануне обыграла ЮАР со счётом 1:0 благодаря позднему голу Эуштакиу.