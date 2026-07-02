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  4. Илья ПУТРЯ: «Я очень голоден»
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 21:54 |
184
0

Илья ПУТРЯ: «Я очень голоден»

Защитник прокомментировал свой переход в «Буковину»

02 июля 2026, 21:54 |
184
0
Илья ПУТРЯ: «Я очень голоден»
ФК Буковина. Илья Путря
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Украинский защитник Илья Путря прокомментировал свой переход в черновицкую «Буковину»:

– Приветствуем тебя в «Буковине»! Расскажи, как возник вариант с твоим переходом в черновицкий клуб и почему ты решил принять это предложение?

– Большое спасибо! Рад стать частью «желто-черной» семьи. Все началось с телефонного звонка Сергея Шищенко. А когда звонит Сергей Юрьевич, то отказаться вообще невозможно (смеется). Именно фактор главного тренера стал ключевым в моем переходе в «Буковину». Мы вместе работали ещё в «Шахтере» U-19, и мне очень хотелось снова поработать под руководством Сергея Юрьевича, но уже во взрослом футболе. Поэтому мы быстро пришли к согласию.

– Вспомни тот период работы с Сергеем Юрьевичем в юношеской команде «Шахтера». Каким он тебе запомнился?

– Воспоминания только самые лучшие. До прихода Сергея Юрьевича команда выступала не слишком удачно, а после его назначения мы, кажется, выиграли девять матчей подряд. Это был очень хороший период, хотя и длился всего полгода, ведь потом я перешел в молодежную команду U-21. Вместе с Сергеем Юрьевичем тогда также работал Григорий Владимирович Чурилов. Они создали сильный тренерский тандем, и мне очень нравилось работать под их руководством.

– Кстати, Григория Владимировича ты тоже хорошо знаешь?

– Да. Мы знакомы уже более 20 лет. Мы из одного города – из Мариуполя. В своё время он тренировал ребят 1996 года рождения, а я был в команде 1998 года. Мы всегда поддерживали связь.

– В прошлом сезоне ты пропустил немалый период из-за травмы. Можно ли сказать, что сейчас ты особенно жаждешь футбола?

– Очень жажду! В личном плане прошлый сезон для меня сложился неудачно из-за травмы, хотя для команды он стал историческим. Сейчас хочу наверстать упущенное, напомнить о себе. Именно поэтому я принял предложение «Буковины». Уверен, что у нас всё получится.

– В марте «Буковина» победила «ЛНЗ» в четвертьфинале Кубка Украины. Чем тебе запомнился тот матч и какое впечатление тогда произвела наша команда?

– Это был очень хороший матч, настоящий кубковый поединок. К тому же всё решалось в очень драматичной серии пенальти. Я следил за «Буковиной» не только из-за того матча. Знал многих футболистов, знал главного тренера, поэтому регулярно следил за командой. «Буковина» – очень сильная команда, которая подтвердила свой уровень результатами. «Желто-черные» провели по-настоящему исторический сезон, потерпев лишь одно поражение в чемпионате. Я был приятно впечатлён такими яркими выступлениями команды.

– Ты уже видел календарь нового сезона УПЛ и знаешь, что в первом туре «Буковина» встретится именно с «ЛНЗ». Какова была твоя реакция на эту новость?

– Сразу подумал: «Ну почему именно ЛНЗ?» (улыбается). К сожалению, из-за условий арендного соглашения я не могу играть против своего клуба. Конечно, обидно, но такие правила, это футбол. Я уверен, что ребята отдадут все силы в первом матче сезона, а уже со второго тура я смогу помогать команде на поле.

– Поделись своими впечатлениями от первых дней пребывания в «Буковине», от первых тренировок, от знакомства с новыми для тебя людьми и в целом от нового клуба.

Мне здесь всё очень нравится. В клубе царит по-настоящему семейная атмосфера. Всё организовано очень профессионально, при этом чувствуешь себя комфортно и уютно. Меня прекрасно приняли в команде. Сейчас мы работаем в двухразовом режиме. На тренировках тяжело, но это сборы, и такая работа необходима. Готовимся к старту нового сезона на полную.

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Илья Путря Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Буковина
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