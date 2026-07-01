Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика

Украинский вингер Михаил Мудрик получит шанс проявить себя под руководством нового главного тренера «Челси» Хаби Алонсо.

По информации источника, испанский специалист намерен оценить возможности украинца во время подготовки к новому сезону.

Напомним, в декабре 2024 года Мудрик был отстранен от матчей и тренировок после положительного допинг-теста. Впоследствии Футбольная ассоциация Англии предъявила украинцу обвинение в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировала его на четыре года, после чего футболист подал апелляцию в CAS и ожидает сокращения срока отстранения.