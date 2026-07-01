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  4. Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Англия
01 июля 2026, 08:02 |
915
3

Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика

Украинец получит шанс от Алонсо

01 июля 2026, 08:02 |
915
3 Comments
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер Михаил Мудрик получит шанс проявить себя под руководством нового главного тренера «Челси» Хаби Алонсо.

По информации источника, испанский специалист намерен оценить возможности украинца во время подготовки к новому сезону.

Напомним, в декабре 2024 года Мудрик был отстранен от матчей и тренировок после положительного допинг-теста. Впоследствии Футбольная ассоциация Англии предъявила украинцу обвинение в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировала его на четыре года, после чего футболист подал апелляцию в CAS и ожидает сокращения срока отстранения.

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Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Хаби Алонсо
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Адекватний тренер як виявилося
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+1
ну та тут ще питання що буде швидше - завершиться дискваліфікація мудрика чи буде відставка Алонсо....
Хоча, навіть максимальний термін то Мудрик вже майже половину відбув
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0
Це все писанина. Це що всі чули від Х.Алонсо????
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0
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