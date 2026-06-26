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Англия
26 июня 2026, 22:42 |
526
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Мудрик устроил своей девушке «жаркое лето»

Джордин Джонс поделилась фотографиями с отдыха вместе с Михаилом

26 июня 2026, 22:42 |
526
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Мудрик устроил своей девушке «жаркое лето»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик провел время вместе со своей девушкой Джордин Джонс.

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Украинец отправился в Италию, где провел время с американкой и посетил известный курортный город Комо.

«Лето никогда не было таким жарким», – написала американка в Instagram.

«Мужчина не был жарким», – ответил Михаил.

Последний матч за лондонский «Челси» Мудрик провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 матча, забил 10 голов и сделал 11 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2031 года.

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фото Михаил Мудрик Челси lifestyle Джордин Джонс
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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