ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с основным вратарем
Ян Зоммер покинул команду
Миланский «Интер» официально объявил об уходе швейцарского вратаря Яна Зоммера.
Контракт 37-летнего футболиста с «нерадзурри» действовал до 30 июня 2026 года, и стороны решили не продлевать сотрудничество.
Ян Зоммер присоединился к «Интеру» летом 2023 года, перейдя из мюнхенской «Баварии».
Ян Зоммер в сезоне 2025/26 провел 43 матча на клубном уровне, пропустив 42 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Ян Зоммер может перейти в «Аякс».
🏃♂️ 139 Presenze— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026
🧤 66 Clean Sheet
🏆 4 Trofei
E ogni pagina scritta insieme che resterà parte della nostra storia ✍️
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