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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с основным вратарем
Италия
30 июня 2026, 14:04 |
984
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ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с основным вратарем

Ян Зоммер покинул команду

30 июня 2026, 14:04 |
984
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с основным вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine
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Миланский «Интер» официально объявил об уходе швейцарского вратаря Яна Зоммера.

Контракт 37-летнего футболиста с «нерадзурри» действовал до 30 июня 2026 года, и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Ян Зоммер присоединился к «Интеру» летом 2023 года, перейдя из мюнхенской «Баварии».

Ян Зоммер в сезоне 2025/26 провел 43 матча на клубном уровне, пропустив 42 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ян Зоммер может перейти в «Аякс».

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Ян Зоммер Интер Милан трансферы трансферы Серии A свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Интер Милан
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Ну все, читайте на Спорт.юа як мій учень буде весь липень писать про Нещерета - в Інтер)
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