ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с основным вратарем

Миланский «Интер» официально объявил об уходе швейцарского вратаря Яна Зоммера.

Контракт 37-летнего футболиста с «нерадзурри» действовал до 30 июня 2026 года, и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Ян Зоммер присоединился к «Интеру» летом 2023 года, перейдя из мюнхенской «Баварии».

Ян Зоммер в сезоне 2025/26 провел 43 матча на клубном уровне, пропустив 42 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ян Зоммер может перейти в «Аякс».