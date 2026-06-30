Официально: Подолье попрощалось с тремя игроками

Хмельницкий клуб решил не продолжать контракты с защитниками Дабронвеком Азизовым и Александром Николишиным, а также из клуба уходит полузащитник Владимир Рудюк. Про это сообщила пресс-служба «Подолья».



Азизов и Николишин в поисках нового клуба, а Рудюк продолжит свою карьеру в «Агробизнесе».



Напомним, что хмельницкое «Подолье» по итогам сезона 2025/26 заняло 15 строчку в турнирной таблице и клуб покинул первую лигу.