Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Официально: Подолье попрощалось с тремя игроками
Украина. Вторая лига
30 июня 2026, 11:47 |
30
0

Официально: Подолье попрощалось с тремя игроками

Дабронвек Азизов, Александр Николишин и Владимир Рудюк покидают команду

30 июня 2026, 11:47 |
30
0
Официально: Подолье попрощалось с тремя игроками
ФК Подолье Владимир Рудюк, Олександр Николишин и Дабронвек Азизов
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Хмельницкий клуб решил не продолжать контракты с защитниками Дабронвеком Азизовым и Александром Николишиным, а также из клуба уходит полузащитник Владимир Рудюк. Про это сообщила пресс-служба «Подолья».

Азизов и Николишин в поисках нового клуба, а Рудюк продолжит свою карьеру в «Агробизнесе».

Напомним, что хмельницкое «Подолье» по итогам сезона 2025/26 заняло 15 строчку в турнирной таблице и клуб покинул первую лигу.

По теме:
Новый главный тренер Днестра определился с четырьмя спаррингами
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Оболони Иващенко возглавил дебютанта Второй лиги
Игроки клуба-неудачника Первой лиги востребованы на рынке
Подолье Хмельницкий Вторая лига Украины трансферное окно
Horo Источник: ФК Подолье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморцу нужны игроки Динамо и Полесья. Усиление для Григорчука
Футбол | 30 июня 2026, 11:29 0
Черноморцу нужны игроки Динамо и Полесья. Усиление для Григорчука
Черноморцу нужны игроки Динамо и Полесья. Усиление для Григорчука

Одесский клуб намерен арендовать вингера Владислава Герича и защитника Дениса Гришкевича

Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Футбол | 30 июня 2026, 02:32 62
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти

Немецкая команда вылетела уже в 1/16 финала ЧМ-2026

Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Бокс | 30.06.2026, 05:45
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Футбол | 30.06.2026, 07:10
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко
Футбол | 30.06.2026, 09:02
Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко
Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
29.06.2026, 15:33 2
Футбол
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 8
Футбол
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
30.06.2026, 07:35 5
Бокс
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
28.06.2026, 09:15 25
Бокс
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 7
Бокс
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем