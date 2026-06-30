Украина. Вторая лига30 июня 2026, 11:47 |
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Официально: Подолье попрощалось с тремя игроками
Дабронвек Азизов, Александр Николишин и Владимир Рудюк покидают команду
30 июня 2026, 11:47 |
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Хмельницкий клуб решил не продолжать контракты с защитниками Дабронвеком Азизовым и Александром Николишиным, а также из клуба уходит полузащитник Владимир Рудюк. Про это сообщила пресс-служба «Подолья».
Хмельницкий клуб решил не продолжать контракты с защитниками Дабронвеком Азизовым и Александром Николишиным, а также из клуба уходит полузащитник Владимир Рудюк. Про это сообщила пресс-служба «Подолья».
Азизов и Николишин в поисках нового клуба, а Рудюк продолжит свою карьеру в «Агробизнесе».
Напомним, что хмельницкое «Подолье» по итогам сезона 2025/26 заняло 15 строчку в турнирной таблице и клуб покинул первую лигу.
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