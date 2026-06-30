ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь покинул клуб Первой лиги и уйдет в Карпаты

Клуб Первой лиги – «Ингулец» – объявил о прекращении сотрудничества с вратарем Антоном Жилкиным, который продолжит карьеру в составе львовских «Карпат».

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера 23-летнего футболиста составит 30 тысяч евро, а контракт будет подписан на три сезона.

«Мы говорим слова благодарности Антону за профессионализм, преданность делу и вклад в игру нашей команды. Каждый матч, каждая минута на поле в футболке «Ингульца» – это результат большого труда, который мы всегда ценили.

Антон, спасибо за эмоции, за борьбу и честную игру! Желаем тебе удачи в новых вызовах, уверенности в своих силах и ярких побед на футбольном пути.

Пусть впереди ждут только новые достижения! До встречи на футбольных полях», – сообщила пресс-служба клуба.

Жилкин защищал цвета «Ингульца» с июля 2024 года. За это время он провел 33 матча которых пропустил, в которых пропустил 36 голов и 11 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.