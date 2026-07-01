Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Он виноват в поражении. Это меня больше всего злит»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался после поражения сборной Нидерландов, возложив ответственность за результат на главного тренера Рональда Кумана.

«Я считаю, что это поражение – вина Рональда Кумана. Я не узнал эту сборную Нидерландов.

Они проиграли, утратив собственную идентичность. Именно это меня больше всего злит. Если уж проигрывать, то со своим стилем, ведь именно он определяет, кто ты есть», – добавил Златан.

Напомним, Нидерланды уступили в 1/16 финала ЧМ-2026 сборной Марокко в серии пенальти и покинули мировое первенство.