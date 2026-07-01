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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Он виноват в поражении. Это меня больше всего злит»
Чемпионат мира
01 июля 2026, 00:32 | Обновлено 01 июля 2026, 00:40
540
0

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Он виноват в поражении. Это меня больше всего злит»

Швед раскритиковал Нидерланды и Кумана

01 июля 2026, 00:32 | Обновлено 01 июля 2026, 00:40
540
0
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Он виноват в поражении. Это меня больше всего злит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался после поражения сборной Нидерландов, возложив ответственность за результат на главного тренера Рональда Кумана.

«Я считаю, что это поражение – вина Рональда Кумана. Я не узнал эту сборную Нидерландов.

Они проиграли, утратив собственную идентичность. Именно это меня больше всего злит. Если уж проигрывать, то со своим стилем, ведь именно он определяет, кто ты есть», – добавил Златан.

Напомним, Нидерланды уступили в 1/16 финала ЧМ-2026 сборной Марокко в серии пенальти и покинули мировое первенство.

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Златан Ибрагимович сборная Марокко по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу Рональд Куман
Дмитрий Олийченко Источник: The Touchline
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