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  4. Главный тренер Бенфики определился с основным вратарем на сезон 2026/27
Португалия
30 июня 2026, 09:09 |
1253
0

Главный тренер Бенфики определился с основным вратарем на сезон 2026/27

Марку Силва доверит место в стартовом составе голкиперу сборной Украины Анатолию Трубину

30 июня 2026, 09:09 |
1253
0
Главный тренер Бенфики определился с основным вратарем на сезон 2026/27
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Марку Силва, который возглавил команду в июне, определился с основным голкипером на новый сезон.

По информации издания Record, место в стартовом составе и роль первого номера сохранит вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который защищает цвета клуба с августа 2023 года.

Журналист Филипе Александре Диаш сообщил, что португальский клуб полностью доволен уровнем 24-летнего футболиста и считает украинца одним из ключевых игроков в команде.

Приход нового тренера, который заменил на этой должности Жозе Моуриньо, никак не повлияет на позиции Трубина. Украинец уже прибыл в лагерь «орлов» и начал подготовку к новому сезону.

В кампании 2025/26 вратарь провел 50 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 21 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Контракт Трубина истекает в июне 2028-го.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин Марку Силва
Николай Тытюк Источник: Record.pt
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