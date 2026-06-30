Главный тренер Бенфики определился с основным вратарем на сезон 2026/27

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Марку Силва, который возглавил команду в июне, определился с основным голкипером на новый сезон.

По информации издания Record, место в стартовом составе и роль первого номера сохранит вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который защищает цвета клуба с августа 2023 года.

Журналист Филипе Александре Диаш сообщил, что португальский клуб полностью доволен уровнем 24-летнего футболиста и считает украинца одним из ключевых игроков в команде.

Приход нового тренера, который заменил на этой должности Жозе Моуриньо, никак не повлияет на позиции Трубина. Украинец уже прибыл в лагерь «орлов» и начал подготовку к новому сезону.

В кампании 2025/26 вратарь провел 50 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 21 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Контракт Трубина истекает в июне 2028-го.