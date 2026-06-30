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Чемпионат мира
30 июня 2026, 07:38 |
254
0

Нидерланды снова не проиграли в основное время на ЧМ. Сколько длится серия?

Вспоминаем результаты всех матчей сборной Нидерландов в основное время на ЧМ с 2010 года

30 июня 2026, 07:38 |
254
0
Нидерланды снова не проиграли в основное время на ЧМ. Сколько длится серия?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Нидерландов продлила до 23 матчей свою беспроигрышную серию на чемпионатах мира в основное время поединков.

На этот раз нидерландцы сыграли вничью со сборной Марокко со счетом 1:1 в 1/16 финала ЧМ-2026, но уступили по пенальти (2:3).

Текущая серия Орань на мундиалях длится с 2010 года.

В последний раз Нидерланды проигрывали на чемпионатах мира в основное время еще в 1/8 финала ЧМ-2006 (0:1 от Португалии).

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на чемпионатах мира в основное время матчей (23):

  • 2026: Марокко – 1:1
  • 2026: Тунис – 3:1
  • 2026: Швеция – 5:1
  • 2026: Япония – 2:2
  • 2022: Аргентина – 2:2
  • 2022: США – 3:1
  • 2022: Катар – 2:0
  • 2022: Эквадор – 1:1
  • 2022: Сенегал – 2:0
  • 2014: Бразилия – 3:0
  • 2014: Аргентина – 0:0
  • 2014: Коста-Рика – 0:0
  • 2014: Мексика – 2:1
  • 2014: Чили – 2:0
  • 2014: Австралия – 3:2
  • 2014: Испания – 5:1
  • 2010: Испания – 0:0
  • 2010: Уругвай – 3:2
  • 2010: Бразилия – 2:1
  • 2010: Словакия – 2:1
  • 2010: Камерун – 2:1
  • 2010: Япония – 1:0
  • 2010: Дания – 2:0
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сборная Марокко по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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