Нидерланды снова не проиграли в основное время на ЧМ. Сколько длится серия?

Сборная Нидерландов продлила до 23 матчей свою беспроигрышную серию на чемпионатах мира в основное время поединков.

На этот раз нидерландцы сыграли вничью со сборной Марокко со счетом 1:1 в 1/16 финала ЧМ-2026, но уступили по пенальти (2:3).

Текущая серия Орань на мундиалях длится с 2010 года.

В последний раз Нидерланды проигрывали на чемпионатах мира в основное время еще в 1/8 финала ЧМ-2006 (0:1 от Португалии).

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на чемпионатах мира в основное время матчей (23):