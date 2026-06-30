Нидерланды снова не проиграли в основное время на ЧМ. Сколько длится серия?
Вспоминаем результаты всех матчей сборной Нидерландов в основное время на ЧМ с 2010 года
Сборная Нидерландов продлила до 23 матчей свою беспроигрышную серию на чемпионатах мира в основное время поединков.
На этот раз нидерландцы сыграли вничью со сборной Марокко со счетом 1:1 в 1/16 финала ЧМ-2026, но уступили по пенальти (2:3).
Текущая серия Орань на мундиалях длится с 2010 года.
В последний раз Нидерланды проигрывали на чемпионатах мира в основное время еще в 1/8 финала ЧМ-2006 (0:1 от Португалии).
Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на чемпионатах мира в основное время матчей (23):
- 2026: Марокко – 1:1
- 2026: Тунис – 3:1
- 2026: Швеция – 5:1
- 2026: Япония – 2:2
- 2022: Аргентина – 2:2
- 2022: США – 3:1
- 2022: Катар – 2:0
- 2022: Эквадор – 1:1
- 2022: Сенегал – 2:0
- 2014: Бразилия – 3:0
- 2014: Аргентина – 0:0
- 2014: Коста-Рика – 0:0
- 2014: Мексика – 2:1
- 2014: Чили – 2:0
- 2014: Австралия – 3:2
- 2014: Испания – 5:1
- 2010: Испания – 0:0
- 2010: Уругвай – 3:2
- 2010: Бразилия – 2:1
- 2010: Словакия – 2:1
- 2010: Камерун – 2:1
- 2010: Япония – 1:0
- 2010: Дания – 2:0
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