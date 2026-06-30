ФОТО. Форвард сборной Марокко в крови: рассечена бровь
Кадры Исмаэля Сайбари напоминают сцену из бойцовского клуба
Форвард сборной Марокко Исмаэль Сайбари в конце матча с Нидерландами был вынужден покинуть поле из-за сильного кровотечения.
Во время борьбы с нидерландским футболистом Сайбари получил рассечение брови, однако арбитр не сразу заметил последствия столкновения.
Лишь на последних минутах второго овертайма рефери попросил марокканца покинуть поле и заменить окровавленную игровую футболку.
Нападающий не хотел оставлять команду в меньшинстве, однако был вынужден выполнить требование арбитра.
Благодаря оперативной работе медиков кровотечение удалось быстро остановить.
ФОТО. Форвард сборной Марокко в крови: рассечена бровь
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