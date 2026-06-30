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Чемпионат мира
30 июня 2026, 06:54 | Обновлено 30 июня 2026, 06:57
536
0

ФОТО. Форвард сборной Марокко в крови: рассечена бровь

Кадры Исмаэля Сайбари напоминают сцену из бойцовского клуба

30 июня 2026, 06:54 | Обновлено 30 июня 2026, 06:57
536
0
ФОТО. Форвард сборной Марокко в крови: рассечена бровь
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Сайбари
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Форвард сборной Марокко Исмаэль Сайбари в конце матча с Нидерландами был вынужден покинуть поле из-за сильного кровотечения.

Во время борьбы с нидерландским футболистом Сайбари получил рассечение брови, однако арбитр не сразу заметил последствия столкновения.

Лишь на последних минутах второго овертайма рефери попросил марокканца покинуть поле и заменить окровавленную игровую футболку.

Нападающий не хотел оставлять команду в меньшинстве, однако был вынужден выполнить требование арбитра.

Благодаря оперативной работе медиков кровотечение удалось быстро остановить.

ФОТО. Форвард сборной Марокко в крови: рассечена бровь

Getty Images/Global Images Ukraine. Ісмаель Сайбарі
Getty Images/Global Images Ukraine. Ісмаель Сайбарі
Getty Images/Global Images Ukraine. Ісмаель Сайбарі

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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