Форвард сборной Марокко Исмаэль Сайбари в конце матча с Нидерландами был вынужден покинуть поле из-за сильного кровотечения.

Во время борьбы с нидерландским футболистом Сайбари получил рассечение брови, однако арбитр не сразу заметил последствия столкновения.

Лишь на последних минутах второго овертайма рефери попросил марокканца покинуть поле и заменить окровавленную игровую футболку.

Нападающий не хотел оставлять команду в меньшинстве, однако был вынужден выполнить требование арбитра.

Благодаря оперативной работе медиков кровотечение удалось быстро остановить.

ФОТО. Форвард сборной Марокко в крови: рассечена бровь

Getty Images/Global Images Ukraine. Ісмаель Сайбарі

Getty Images/Global Images Ukraine. Ісмаель Сайбарі