Защитник сборной Нидерландов Ян Паул ван Хекке получил серьезное повреждение в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Марокко.

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На 37-й минуте в борьбе за мяч Ян оказался на газоне в штрафной площади соперника, где ему разбили голову.

В воздухе Нуссаир Мазрауи не заметил ван Хекке и во время приземления прошлся шипами по его голове.

Ян смог самостоятельно подняться на ноги, но из-за сильного кровотечения не смог сразу продолжить игру.

Медики оперативно оказали ему помощь и перевязали поврежденное место, что позволило защитнику вернуться на поле.

ФОТО. 18+. Разбитая голова: на игрока Нидерландов наступили шипами