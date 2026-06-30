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Чемпионат мира
30 июня 2026, 05:05 | Обновлено 30 июня 2026, 05:08
639
0

ФОТО. 18+. Разбитая голова: на игрока Нидерландов наступили шипами

Болюча травма Яна Паул ван Хекке

30 июня 2026, 05:05 | Обновлено 30 июня 2026, 05:08
639
0
ФОТО. 18+. Разбитая голова: на игрока Нидерландов наступили шипами
Getty Images/Global Images Ukraine
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Защитник сборной Нидерландов Ян Паул ван Хекке получил серьезное повреждение в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Марокко.

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На 37-й минуте в борьбе за мяч Ян оказался на газоне в штрафной площади соперника, где ему разбили голову.

В воздухе Нуссаир Мазрауи не заметил ван Хекке и во время приземления прошлся шипами по его голове.

Ян смог самостоятельно подняться на ноги, но из-за сильного кровотечения не смог сразу продолжить игру.

Медики оперативно оказали ему помощь и перевязали поврежденное место, что позволило защитнику вернуться на поле.

ФОТО. 18+. Разбитая голова: на игрока Нидерландов наступили шипами

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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