Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Bad Bunny присутствует на поединке Джоковича на Уимблдоне
Другие новости
29 июня 2026, 23:58 |
231
0

ФОТО. Bad Bunny присутствует на поединке Джоковича на Уимблдоне

Известный пуэрто-риканский исполнитель посетил матч травяного мейджора

29 июня 2026, 23:58 |
231
0
ФОТО. Bad Bunny присутствует на поединке Джоковича на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Bad Bunny
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный пуэрто-риканский исполнитель Bad Bunny посетил Уимблдонский турнир.

Bad Bunny присутствует на поединке 1/64 финала между сербом Новаком Джоковичем и представителем Китая У Ибином.

Победитель матча во втором круге сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

27 июня Джокович посетил концерт пуэрто-риканского исполнителя, который проходил в Лондоне. Ноле не просто отдыхал и слушал песни, но и удивил публику, взяв микрофон, чтобы объявить одну из композиций.

ФОТО. Bad Bunny присутствует на поединке Джоковича на Уимблдоне

По теме:
Джокович не без проблем выиграл стартовый матч на Уимблдоне
Чешский криптонит. Экс-четвертая ракетка вылетела с Уимблдона в 1-м раунде
Ястремская отыграла 4 матчбола на старте Уимблдона и вышла в 1/32 финала
Новак Джокович Уимблдон-2026 фото lifestyle У Ибин
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Футбол | 29 июня 2026, 10:53 8
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер

Пьер-Габриэль должен заменить Караваева на позиции правого защитника

Александра Олейникова – Маккартни Кесслер. Прогноз на матч Уимблдона-2026
Теннис | 29 июня 2026, 16:34 9
Александра Олейникова – Маккартни Кесслер. Прогноз на матч Уимблдона-2026
Александра Олейникова – Маккартни Кесслер. Прогноз на матч Уимблдона-2026

Поединок 1/64 финала состоится 29 июня и начнется не ранее 17:00 по Киеву

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Для Свитолиной это более рискованно»
Теннис | 29.06.2026, 20:54
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Для Свитолиной это более рискованно»
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Для Свитолиной это более рискованно»
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 29.06.2026, 09:55
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Бокс | 29.06.2026, 08:20
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
28.06.2026, 08:02
Футбол
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 8
Футбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 6
Футбол
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
29.06.2026, 18:05 3
Бокс
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем