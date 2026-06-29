ФОТО. Bad Bunny присутствует на поединке Джоковича на Уимблдоне
Известный пуэрто-риканский исполнитель посетил матч травяного мейджора
Известный пуэрто-риканский исполнитель Bad Bunny посетил Уимблдонский турнир.
Bad Bunny присутствует на поединке 1/64 финала между сербом Новаком Джоковичем и представителем Китая У Ибином.
Победитель матча во втором круге сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
27 июня Джокович посетил концерт пуэрто-риканского исполнителя, который проходил в Лондоне. Ноле не просто отдыхал и слушал песни, но и удивил публику, взяв микрофон, чтобы объявить одну из композиций.
ФОТО. Bad Bunny присутствует на поединке Джоковича на Уимблдоне
Welcome to Centre Court, Bad Bunny 👋#Wimbledon pic.twitter.com/MAyWGeZOWj— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026
Bad Bunny X Novak in London 🎤:— 𝚗𝚒𝚌𝚔. A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon) June 27, 2026
"Acho PR es otra cosa" pic.twitter.com/0EKVnFUoQr
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