Владельцы «Ромы» могут пойти по радикальному пути в отношении параметров финансового фэйр-плей, предпочтя выплатить штраф, а не продавать кого-либо из своих ведущих игроков. Крайний срок для сбора достаточных средств, чтобы остаться в рамках соглашения УЕФА, – 30 июня.

Ожидалось, что «волки» пожертвуют как минимум одним из своих лидеров, причем Матиас Суле, скорее всего, уедет в саудовскую Про-лигу, а Ману Коне, Эван Ндика и Миле Свилар также имеют на руках предложения.

Однако под давлением тренера Джан Пьеро Гасперини и с обеспечением места в Лиге чемпионов, «Рома» решила пойти на крайние меры и сохранить своих ведущих игроков. Учитывая это, «Рома» столкнется со штрафом от УЕФА за нарушение соглашения об урегулировании, а также, возможно, с ограничением состава на турниры УЕФА в сезоне 2027/28.

Владельцы «Ромы» готовы принять это как должное и заплатить штраф, вместо того чтобы рисковать расформированием сильного состава. Они уверены, что доходы значительно вырастут в следующем году благодаря участию в Лиге чемпионов и спонсорским возможностям в рамках празднования столетия клуба.