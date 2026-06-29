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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 22:04 |
1137
0

В Полесье вернулся хорватский защитник

Матей Матич снова в «Полесье»

29 июня 2026, 22:04 |
1137
0
В Полесье вернулся хорватский защитник
ФК Полесье. Матей Матич
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Защитник «Полесья» Матей Матич присоединился к команде вчера, а сегодня уже отыграл в контрольном поединке против «Университати» (3:4).

23-летний хорват прошлый сезон провел в Польше, где играл за «Полонию» Бытом на правах аренды (три гола в 22 матчах).

Матич переехал в Житомир летом 2024 на правах свободного агента. Его контракт с «волками» рассчитан до 2028 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.

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Матей Матич Полесье Житомир трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Полония Бытом
Руслан Полищук Источник: ФК Полесье
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