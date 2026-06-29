Украина. Премьер лига29 июня 2026, 22:04 |
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В Полесье вернулся хорватский защитник
Матей Матич снова в «Полесье»
29 июня 2026, 22:04 |
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Защитник «Полесья» Матей Матич присоединился к команде вчера, а сегодня уже отыграл в контрольном поединке против «Университати» (3:4).
23-летний хорват прошлый сезон провел в Польше, где играл за «Полонию» Бытом на правах аренды (три гола в 22 матчах).
Матич переехал в Житомир летом 2024 на правах свободного агента. Его контракт с «волками» рассчитан до 2028 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.
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