В Полесье вернулся хорватский защитник

Защитник «Полесья» Матей Матич присоединился к команде вчера, а сегодня уже отыграл в контрольном поединке против «Университати» (3:4).

23-летний хорват прошлый сезон провел в Польше, где играл за «Полонию» Бытом на правах аренды (три гола в 22 матчах).

Матич переехал в Житомир летом 2024 на правах свободного агента. Его контракт с «волками» рассчитан до 2028 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.