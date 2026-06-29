Ювентус хочет усилить вратарскую позицию не только чемпионом мира

Генеральный директор «Ювентуса» Джованни Карневали высказался о поиске нового вратаря.

«Дибу Мартинес – игрок высокого уровня с международным опытом, но он не единственный кандидат, которого мы рассматриваем. В нашем списке есть и другие кандидаты, мы также рассматриваем Гульельмо Викарио и других», – заявил функционер.

Вратарь чемпионов мира, сборной Аргентины, и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес (33 года) оценивается в 12 млн евро. 29-летний Викарио играет в «Тоттенхэме» и оценивается в 18 миллионов.

Два года подряд основным голкипером «Ювентуса» является Микеле Ди Грегорио, также практику получает Маттиа Перин.