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Италия
29 июня 2026, 21:01 |
236
0

Ювентус хочет усилить вратарскую позицию не только чемпионом мира

«Ювентусу» интересны Эмилиано Мартинес и Гульельмо Викарио

29 июня 2026, 21:01 |
236
0
Ювентус хочет усилить вратарскую позицию не только чемпионом мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес
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Генеральный директор «Ювентуса» Джованни Карневали высказался о поиске нового вратаря.

«Дибу Мартинес – игрок высокого уровня с международным опытом, но он не единственный кандидат, которого мы рассматриваем. В нашем списке есть и другие кандидаты, мы также рассматриваем Гульельмо Викарио и других», – заявил функционер.

Вратарь чемпионов мира, сборной Аргентины, и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес (33 года) оценивается в 12 млн евро. 29-летний Викарио играет в «Тоттенхэме» и оценивается в 18 миллионов.

Два года подряд основным голкипером «Ювентуса» является Микеле Ди Грегорио, также практику получает Маттиа Перин.

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Ювентус Эмилиано Мартинес Гульельмо Викарио Астон Вилла Тоттенхэм Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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