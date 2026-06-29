ВИДЕО. Как Япония сенсационно открыла счёт в матче с Бразилией на ЧМ-2026
Сано отличился на 29-й минуте
В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Японии неожиданно вышла вперёд в поединке против Бразилии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Автором первого гола стал полузащитник Кайшу Сано, который отличился на 29-й минуте встречи и вывел японскую команду вперёд.
Напомним, Бразилия пробилась в плей-офф с первого места в своей группе, набрав семь очков, тогда как Япония заняла второе место в группе F с пятью очками.
ВИДЕО. Как Япония сенсационно открыла счёт в матче с Бразилией на ЧМ-2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянец подписал с горожанами трехлетний контракт
Араухо может перейти в столичный клуб