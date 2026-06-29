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Чемпионат мира
29 июня 2026, 20:37 | Обновлено 29 июня 2026, 20:58
1127
0

ВИДЕО. Как Япония сенсационно открыла счёт в матче с Бразилией на ЧМ-2026

Сано отличился на 29-й минуте

29 июня 2026, 20:37 | Обновлено 29 июня 2026, 20:58
1127
0
ВИДЕО. Как Япония сенсационно открыла счёт в матче с Бразилией на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Японии неожиданно вышла вперёд в поединке против Бразилии.

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Автором первого гола стал полузащитник Кайшу Сано, который отличился на 29-й минуте встречи и вывел японскую команду вперёд.

Напомним, Бразилия пробилась в плей-офф с первого места в своей группе, набрав семь очков, тогда как Япония заняла второе место в группе F с пятью очками.

ВИДЕО. Как Япония сенсационно открыла счёт в матче с Бразилией на ЧМ-2026

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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