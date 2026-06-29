ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала игрока Вереса

«Кудровка» официально объявила о подписании контракта с украинским полузащитником ровенского «Вереса» Сергеем Стенем.

Условия трансфера и сотрудничества между клубом и 24-летним футболистом пока неизвестны.

Сергей — воспитанник школы львовского «УФК-Карпаты». В его профессиональной карьере были выступления за «Карпаты Львов», «Мункач», «Эпицентр», «Металлист 1925» и «Верес».

В сезоне 2025/26 Сергей Стень провел 18 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Кудровка» ведет переговоры по поводу Антона Глущенко.