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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала игрока Вереса
Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 20:41 |
373
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала игрока Вереса

Сергей Стень сменил клубную прописку

29 июня 2026, 20:41 |
373
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала игрока Вереса
Сергей Стень
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«Кудровка» официально объявила о подписании контракта с украинским полузащитником ровенского «Вереса» Сергеем Стенем.

Условия трансфера и сотрудничества между клубом и 24-летним футболистом пока неизвестны.

Сергей — воспитанник школы львовского «УФК-Карпаты». В его профессиональной карьере были выступления за «Карпаты Львов», «Мункач», «Эпицентр», «Металлист 1925» и «Верес».

В сезоне 2025/26 Сергей Стень провел 18 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Кудровка» ведет переговоры по поводу Антона Глущенко.

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Сергей Стень Кудровка Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Кудровка
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