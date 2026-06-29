ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала игрока Вереса
Сергей Стень сменил клубную прописку
«Кудровка» официально объявила о подписании контракта с украинским полузащитником ровенского «Вереса» Сергеем Стенем.
Условия трансфера и сотрудничества между клубом и 24-летним футболистом пока неизвестны.
Сергей — воспитанник школы львовского «УФК-Карпаты». В его профессиональной карьере были выступления за «Карпаты Львов», «Мункач», «Эпицентр», «Металлист 1925» и «Верес».
В сезоне 2025/26 Сергей Стень провел 18 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Кудровка» ведет переговоры по поводу Антона Глущенко.
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