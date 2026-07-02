Обладатель Золотого мяча перенесет операцию после ЧМ-2026
Родри пропустит старт нового сезона
Опорный полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри перенесет операцию после завершения чемпионата мира 2026 года, сообщает журналист Джек Гафан.
Характер травмы 30-летнего футболиста не раскрывается, но источники утверждают, что из-за необходимого хирургического вмешательства он пропустит старт нового сезона.
В сезоне 2025/26 Родри провёл 33 матча на клубном уровне, забив 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Родри не спешит продлевать контракт с «Манчестер Сити».
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