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Лига Европы
08 июля 2026, 22:14 |
1951
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Забудьте об этом флаге. В Румынии сделали заявление перед игрой с Динамо

Мэр города, где «Динамо» сыграет в Лиге Европы, резко высказался в адрес россии

08 июля 2026, 22:14 |
1951
1 Comments
Забудьте об этом флаге. В Румынии сделали заявление перед игрой с Динамо
ФК Динамо
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Мэр румынского города Клуж-Напока, где киевское «Динамо» проведет матч Лиги Европы, сделал громкое заявление об участии представителей России в международных спортивных соревнованиях.

Глава города подчеркнул, что на спортивных аренах Клужа не будет места для российской символики.

«В моем городе забудьте о российских флагах и гимне!» – заявил мэр.

Напомним, 16 июля именно в Клуж-Напоке киевское «Динамо» проведет второй матч квалификации Лиги Европы против местной «Университати». Первый матч состоится в Люблине 9 июля, где киевляне будут номинальными хозяевами.

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Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
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шкода лише, що це стосовно касапів висловився лише один мер. 
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