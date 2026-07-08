Забудьте об этом флаге. В Румынии сделали заявление перед игрой с Динамо

Мэр румынского города Клуж-Напока, где киевское «Динамо» проведет матч Лиги Европы, сделал громкое заявление об участии представителей России в международных спортивных соревнованиях.

Глава города подчеркнул, что на спортивных аренах Клужа не будет места для российской символики.

«В моем городе забудьте о российских флагах и гимне!» – заявил мэр.

Напомним, 16 июля именно в Клуж-Напоке киевское «Динамо» проведет второй матч квалификации Лиги Европы против местной «Университати». Первый матч состоится в Люблине 9 июля, где киевляне будут номинальными хозяевами.