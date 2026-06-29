Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо нашёл «нового Кукурелью» для Челси
Англия
29 июня 2026, 20:44 |
672
0

Хаби Алонсо нашёл «нового Кукурелью» для Челси

Пеп Чаваррия может переехать в Лондон летом

29 июня 2026, 20:44 |
672
0
Хаби Алонсо нашёл «нового Кукурелью» для Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Уход защитника Марка Кукурельи создал для «Челси» серьезную проблему перед новым сезоном. Однако главный тренер «синих» Хаби Алонсо уже предложил потенциальную замену на позицию правого фулбека.

Сообщается, что специалист попросил руководство клуба подписать 28-летнего игрока «Райо Вальекано» Пепа Чаваррию. Алонсо считает его достойной альтернативой на позицию Кукурельи.

Впрочем, в Мадриде не заинтересованы отпускать футболиста в «Челси». У него контракт до 2030 года. В прошлом сезоне он провел в составе «Райо» 44 матча во всех турнирах, отличившись голом и тремя голевыми передачами.

По теме:
«Пусть не звонит мне». Модрич отреагировал на возвращение Моуринью в Реал
Ювентус хочет усилить вратарскую позицию не только чемпионом мира
Симеоне резко отреагировал на просьбу Альвареса отпустить его в Барселону
Хаби Алонсо Райо Вальекано Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Марк Кукурелья
Андрей Плыгун Источник: Sport.es
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Футбол | 29 июня 2026, 10:53 9
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер

Пьер-Габриэль должен заменить Караваева на позиции правого защитника

Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Футбол | 29 июня 2026, 06:32 7
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры

Украинец получил предложение от «Нью-Йорк Сити»

«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ
Футбол | 29.06.2026, 19:04
«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ
«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити
Футбол | 29.06.2026, 16:11
ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Энцо Мареска – новый главный тренер Ман Сити
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Футбол | 29.06.2026, 10:10
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 7
Бокс
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 1
Бокс
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
29.06.2026, 07:58 13
Футбол
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
28.06.2026, 07:20 47
Футбол
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
27.06.2026, 21:09 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем