Хаби Алонсо нашёл «нового Кукурелью» для Челси

Уход защитника Марка Кукурельи создал для «Челси» серьезную проблему перед новым сезоном. Однако главный тренер «синих» Хаби Алонсо уже предложил потенциальную замену на позицию правого фулбека.

Сообщается, что специалист попросил руководство клуба подписать 28-летнего игрока «Райо Вальекано» Пепа Чаваррию. Алонсо считает его достойной альтернативой на позицию Кукурельи.

Впрочем, в Мадриде не заинтересованы отпускать футболиста в «Челси». У него контракт до 2030 года. В прошлом сезоне он провел в составе «Райо» 44 матча во всех турнирах, отличившись голом и тремя голевыми передачами.