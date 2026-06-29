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  4. В Баварии отреагировали на новые слухи об Олисе и Реале
Германия
29 июня 2026, 20:26 |
364
0

В Баварии отреагировали на новые слухи об Олисе и Реале

Мюнхенцы не хотят продавать свою звезду

29 июня 2026, 20:26 |
364
0
В Баварии отреагировали на новые слухи об Олисе и Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал последние слухи о намерении мадридского «Реала» сделать новое предложение по поводу вингера мюнхенцев Майкла Олисе.

Ранее сообщалось, что «королевский» клуб планирует предложить 180 млн евро за игрока сборной Франции. Сам Олисе также якобы не против сменить клуб летом.

«Как я уже говорил ранее, если президент «Реала» Флорентино Перес имел это (предложение по Олисе) в виду, он может сэкономить себе хлопоты, потому что мы не хотим продавать Майкла. Как «Бавария», мы поддерживаем очень хорошие отношения с «Реалом», и, соответственно, они связались со мной, чтобы сказать, что, во-первых, у них абсолютно не было контактов с Майклом Олисе, а во-вторых, они не хотят этих постоянных спекуляций в СМИ», – заявил функционер.

На счету Олизе 22 гола и 31 голевая передача в 52 матчах за «Баварию» в прошлом сезоне. Контракт игрока с клубом действует до 2029 года.

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Майкл Олисе Бавария Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу Ла Лига Бундеслига Герберт Хайнер
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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