Звезда трибун ЧМ. Знаменитый фанат ДР Конго получил неожиданное предложение

Яркий болельщик сборной ДР Конго с прозвищем Лумумба украсил матчи своей команды на чемпионате мира.

Фанат в ярком костюме стоял неподвижно и держал поднятой вверх правую руку – это его фирменный жест. Таким образом он чтит память Патриса Лумумбы, первого премьера страны с момента обретения независимости.

Болельщик получил возможность заработать на своем образе и снялся в рекламе дезодоранта.

Сборная ДР Конго набрала четыре очка в группе с Колумбией, Португалией и Узбекистаном, а в 1/16 финала сыграет против Англии.