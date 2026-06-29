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Чемпионат мира
29 июня 2026, 18:36 | Обновлено 29 июня 2026, 18:37
756
0

Звезда трибун ЧМ. Знаменитый фанат ДР Конго получил неожиданное предложение

Лумумба снялся в рекламе

29 июня 2026, 18:36 | Обновлено 29 июня 2026, 18:37
756
0
Звезда трибун ЧМ. Знаменитый фанат ДР Конго получил неожиданное предложение
Getty Images/Global Images Ukraine
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Яркий болельщик сборной ДР Конго с прозвищем Лумумба украсил матчи своей команды на чемпионате мира.

Фанат в ярком костюме стоял неподвижно и держал поднятой вверх правую руку – это его фирменный жест. Таким образом он чтит память Патриса Лумумбы, первого премьера страны с момента обретения независимости.

Болельщик получил возможность заработать на своем образе и снялся в рекламе дезодоранта.

Сборная ДР Конго набрала четыре очка в группе с Колумбией, Португалией и Узбекистаном, а в 1/16 финала сыграет против Англии.

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сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу фото
Руслан Полищук Источник: Instagram
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