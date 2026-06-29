Чемпионат мира29 июня 2026, 18:36 | Обновлено 29 июня 2026, 18:37
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Звезда трибун ЧМ. Знаменитый фанат ДР Конго получил неожиданное предложение
Лумумба снялся в рекламе
29 июня 2026, 18:36 | Обновлено 29 июня 2026, 18:37
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Яркий болельщик сборной ДР Конго с прозвищем Лумумба украсил матчи своей команды на чемпионате мира.
Фанат в ярком костюме стоял неподвижно и держал поднятой вверх правую руку – это его фирменный жест. Таким образом он чтит память Патриса Лумумбы, первого премьера страны с момента обретения независимости.
Болельщик получил возможность заработать на своем образе и снялся в рекламе дезодоранта.
Сборная ДР Конго набрала четыре очка в группе с Колумбией, Португалией и Узбекистаном, а в 1/16 финала сыграет против Англии.
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