Мареска снова возглавил команду АПЛ. Все итальянские тренеры Премьер-лиги
Вспомним всех 15 итальянцев, в разное время тренировавших клубы АПЛ
Итальянский специалист Энцо Мареска, как уже сообщалось ранее, стал главным тренером Манчестер Сити.
Напомним, что ранее итальянец провел 57 матчей в статусе наставника лондонского Челси, что является 8-м результатом среди всех тренеров-представителей Италии за всю историю АПЛ.
Рекордсменом среди итальянцев по количеству сыгранных матчей в Премьер-лиге в статусе тренера является Клаудио Раньери, в активе которого суммарно 238 поединков во главе Челси, Лестер Сити, Фулхэма и Уотфорда.
Вспомним всех тренеров из Италии в истории АПЛ.
Итальянские тренеры по количеству матчей в АПЛ
- 238 – Клаудио Раньери (Челси, Лестер Сити, Фулхэм, Уотфорд)
- 134 – Карло Анчелотти (Челси, Эвертон)
- 133 – Роберто Манчини (Манчестер Сити)
- 132 – Антонио Конте (Челси, Тоттенхэм Хотспур)
- 86 – Джанлука Виалли (Челси)
- 77 – Роберто Де Дзерби (Брайтон, Тоттенхэм Хотспур)
- 73 – Джанфранко Дзола (Вест Хэм Юнайтед)
- 57 – Энцо Мареска (Челси)
- 48 – Роберто Ди Маттео (Астон Вилла, Челси)
- 38 – Маурицио Сарри (Челси)
- 38 – Вальтер Маццари (Уотфорд)
- 20 – Франческо Гвидолин (Суонси)
- 12 – Паоло Ди Канио (Сандерленд)
- 7 – Аттилио Ломбардо (Кристал Пэлас)
- 4 – Кристиан Стеллини (Тоттенхэм Хотспур)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
29 июня в 22:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2026 U-19
«Трабзонспор» не теряет надежды на приобретение Михавка