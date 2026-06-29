Мареска снова возглавил команду АПЛ. Все итальянские тренеры Премьер-лиги

Итальянский специалист Энцо Мареска, как уже сообщалось ранее, стал главным тренером Манчестер Сити.

Напомним, что ранее итальянец провел 57 матчей в статусе наставника лондонского Челси, что является 8-м результатом среди всех тренеров-представителей Италии за всю историю АПЛ.

Рекордсменом среди итальянцев по количеству сыгранных матчей в Премьер-лиге в статусе тренера является Клаудио Раньери, в активе которого суммарно 238 поединков во главе Челси, Лестер Сити, Фулхэма и Уотфорда.

Вспомним всех тренеров из Италии в истории АПЛ.

Итальянские тренеры по количеству матчей в АПЛ