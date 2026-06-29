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Англия
29 июня 2026, 18:16 | Обновлено 29 июня 2026, 18:23
274
0

Мареска снова возглавил команду АПЛ. Все итальянские тренеры Премьер-лиги

Вспомним всех 15 итальянцев, в разное время тренировавших клубы АПЛ

29 июня 2026, 18:16 | Обновлено 29 июня 2026, 18:23
274
0
Мареска снова возглавил команду АПЛ. Все итальянские тренеры Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
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Итальянский специалист Энцо Мареска, как уже сообщалось ранее, стал главным тренером Манчестер Сити.

Напомним, что ранее итальянец провел 57 матчей в статусе наставника лондонского Челси, что является 8-м результатом среди всех тренеров-представителей Италии за всю историю АПЛ.

Рекордсменом среди итальянцев по количеству сыгранных матчей в Премьер-лиге в статусе тренера является Клаудио Раньери, в активе которого суммарно 238 поединков во главе Челси, Лестер Сити, Фулхэма и Уотфорда.

Вспомним всех тренеров из Италии в истории АПЛ.

Итальянские тренеры по количеству матчей в АПЛ

  • 238 – Клаудио Раньери (Челси, Лестер Сити, Фулхэм, Уотфорд)
  • 134 – Карло Анчелотти (Челси, Эвертон)
  • 133 – Роберто Манчини (Манчестер Сити)
  • 132 – Антонио Конте (Челси, Тоттенхэм Хотспур)
  • 86 – Джанлука Виалли (Челси)
  • 77 – Роберто Де Дзерби (Брайтон, Тоттенхэм Хотспур)
  • 73 – Джанфранко Дзола (Вест Хэм Юнайтед)
  • 57 – Энцо Мареска (Челси)
  • 48 – Роберто Ди Маттео (Астон Вилла, Челси)
  • 38 – Маурицио Сарри (Челси)
  • 38 – Вальтер Маццари (Уотфорд)
  • 20 – Франческо Гвидолин (Суонси)
  • 12 – Паоло Ди Канио (Сандерленд)
  • 7 – Аттилио Ломбардо (Кристал Пэлас)
  • 4 – Кристиан Стеллини (Тоттенхэм Хотспур)
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Энцо Мареска Манчестер Сити Клаудио Раньери
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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