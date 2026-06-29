Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового тренера
Украина. Первая лига
29 июня 2026, 18:54 | Обновлено 29 июня 2026, 18:55
835
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового тренера

К тренерскому штабу Владимира Шарана присоединился Андрей Новак

29 июня 2026, 18:54 | Обновлено 29 июня 2026, 18:55
835
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового тренера
ФК Александрия
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Александрия» официально объявила о назначении украинского специалиста Андрея Новака на должность тренера вратарей первой команды клуба.

Условия сотрудничества между клубом и специалистом не разглашаются.

Новак выступал за «Александрию» с 2014 по 2017 год под руководством Владимира Шарана. Также в клубной карьере играл за «Карпаты», «Тирасполь», «Энергетик» (Бурштин), «Ниву» (Тернополь), кипрский «Эрмис», «Черноморец» и «Прикарпатье».

После завершения игровой карьеры в 2022 году начал тренерскую деятельность. Работал тренером вратарей в «Минае», «Скале 1911» (Стрый) и «Агробизнесе» (Волочиск).

Ранее «Александрия» назначила Сергея Билана на должность спортивного директора клуба.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Оболони Иващенко возглавил дебютанта Второй лиги
«Это не было моим желанием». Мареска извинился перед Челси
В Челси отреагировали на назначение Марески в Манчестер Сити
Александрия Андрей Новак назначение тренера Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поскользнулась на матчболе. Финалистка РГ-26 покинула Уимблдон в 1-м круге
Теннис | 29 июня 2026, 16:09 7
Поскользнулась на матчболе. Финалистка РГ-26 покинула Уимблдон в 1-м круге
Поскользнулась на матчболе. Финалистка РГ-26 покинула Уимблдон в 1-м круге

Майя Хвалиньска уступила Мананчае Саванкаев в трех сетах

Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Футбол | 29 июня 2026, 06:32 7
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры

Украинец получил предложение от «Нью-Йорк Сити»

«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ
Футбол | 29.06.2026, 19:04
«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ
«Япония накажет Бразилию один раз». Безус – о матче 1/16 финала ЧМ
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Футбол | 29.06.2026, 08:59
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Футбол | 29.06.2026, 10:25
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
29.06.2026, 00:15 1
Футбол
Пояс Усика. Стало известно, кто станет новым чемпионом WBC
Пояс Усика. Стало известно, кто станет новым чемпионом WBC
27.06.2026, 18:15 3
Бокс
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 9
Футбол
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
28.06.2026, 07:20 47
Футбол
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем