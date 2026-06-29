ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового тренера

«Александрия» официально объявила о назначении украинского специалиста Андрея Новака на должность тренера вратарей первой команды клуба.

Условия сотрудничества между клубом и специалистом не разглашаются.

Новак выступал за «Александрию» с 2014 по 2017 год под руководством Владимира Шарана. Также в клубной карьере играл за «Карпаты», «Тирасполь», «Энергетик» (Бурштин), «Ниву» (Тернополь), кипрский «Эрмис», «Черноморец» и «Прикарпатье».

После завершения игровой карьеры в 2022 году начал тренерскую деятельность. Работал тренером вратарей в «Минае», «Скале 1911» (Стрый) и «Агробизнесе» (Волочиск).

Ранее «Александрия» назначила Сергея Билана на должность спортивного директора клуба.