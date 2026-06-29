Михайленко назвал две задачи сборной Украины на Евро U-19

Тренер Дмитрий Михайленко рассказал о двух задачах сборной Украины U-19 на чемпионате Европы. Наставник хочет, чтобы команда вышла в полуфинал, а также надеется, что кто-то из игроков спрогрессирует до уровня национальной сборной.

«Полуфинал Евро? Мы очень этого хотим, настраиваемся на это и думаем положительно. Настроение хорошее и у тренерского штаба, и у ребят. Мы уже заждались. Если мы это сделаем, будем самыми счастливыми. Нам очень приятно быть здесь и представлять Украину».

«Мы ставим максимальные задачи. Верим в команду, в коллектив. Мы это доказали в квалификации и элит-раунде. Мы хотим попасть на молодежный чемпионат мира, потому что это другой уровень и опыт. Есть ребята, которые уже дебютировали в сборной, и это очень хороший сигнал».

«Хочется, чтобы кто-то из этого состава тоже стучал в первую сборную», – сказал Михайленко.

Сборная Украины U-19 на групповом этапе сыграет против Хорватии (29 июня), Сербии (2 июля) и Италии (5 июля).