Михайленко назвал две задачи сборной Украины на Евро U-19
Выход в полуфинал и прогресс игроков до уровня национальной сборной
Тренер Дмитрий Михайленко рассказал о двух задачах сборной Украины U-19 на чемпионате Европы. Наставник хочет, чтобы команда вышла в полуфинал, а также надеется, что кто-то из игроков спрогрессирует до уровня национальной сборной.
«Полуфинал Евро? Мы очень этого хотим, настраиваемся на это и думаем положительно. Настроение хорошее и у тренерского штаба, и у ребят. Мы уже заждались. Если мы это сделаем, будем самыми счастливыми. Нам очень приятно быть здесь и представлять Украину».
«Мы ставим максимальные задачи. Верим в команду, в коллектив. Мы это доказали в квалификации и элит-раунде. Мы хотим попасть на молодежный чемпионат мира, потому что это другой уровень и опыт. Есть ребята, которые уже дебютировали в сборной, и это очень хороший сигнал».
«Хочется, чтобы кто-то из этого состава тоже стучал в первую сборную», – сказал Михайленко.
Сборная Украины U-19 на групповом этапе сыграет против Хорватии (29 июня), Сербии (2 июля) и Италии (5 июля).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Канады минимально переиграла ЮАР благодаря голу Эуштакиу на 90+2-й минуте
Бывший полузащитник сборной Украины считает, что бразильцам будет очень непросто в матче с японцами