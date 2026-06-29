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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового спортивного директора
Украина. Первая лига
29 июня 2026, 16:22 |
343
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового спортивного директора

Сергей Билан заменил Евгения Кочергу

29 июня 2026, 16:22 |
343
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия назначила нового спортивного директора
ФК Александрия. Сергей Билан
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«Александрия» официально объявила о назначении украинского функционера Сергея Билана на должность спортивного директора клуба.

На этой должности Билан сменил Евгения Кочергу.

В «Александрии» он будет отвечать за селекционную деятельность, формирование трансферной политики и координацию взаимодействия между руководством клуба и тренерским штабом.

С 2017 года Сергей Билан работал в структуре ФК «Минай», где руководил развитием детско-юношеской спортивной школы и клубной академии. В июле 2021 года был назначен на должность спортивного директора закарпатского клуба, где, в частности, сотрудничал с Владимиром Шараном.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины спортивный директор Александрия Евгений Кочерга Сергей Билан
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
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