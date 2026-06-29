Идет на повышение. Белик получит новую должность в Шахтере

Главный тренер юношеской команды донецкого «Шахтера» U-19 Алексей Белик возглавит вновь созданную молодежную команду «горняков» U-21, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, на посту главного тренера «Шахтера» U-19 Алексея сменит бывший игрок «горняков» Максим Малышев, который в последнее время работал ассистентом Белика.

Юношеская команда донецкого «Шахтера» U-19 в прошлом сезоне выиграла чемпионат Украины, набрав 79 очков и опередив киевское «Динамо» на три очка.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может подписать Андре Луиса.