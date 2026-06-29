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  4. Идет на повышение. Белик получит новую должность в Шахтере
Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 15:22 |
1324
0

Идет на повышение. Белик получит новую должность в Шахтере

Алексей Белик теперь будет тренировать команду U-21

29 июня 2026, 15:22 |
1324
0
Идет на повышение. Белик получит новую должность в Шахтере
ФК Шахтер. Алексей Белик
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Главный тренер юношеской команды донецкого «Шахтера» U-19 Алексей Белик возглавит вновь созданную молодежную команду «горняков» U-21, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, на посту главного тренера «Шахтера» U-19 Алексея сменит бывший игрок «горняков» Максим Малышев, который в последнее время работал ассистентом Белика.

Юношеская команда донецкого «Шахтера» U-19 в прошлом сезоне выиграла чемпионат Украины, набрав 79 очков и опередив киевское «Динамо» на три очка.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может подписать Андре Луиса.

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Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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