Идет на повышение. Белик получит новую должность в Шахтере
Алексей Белик теперь будет тренировать команду U-21
Главный тренер юношеской команды донецкого «Шахтера» U-19 Алексей Белик возглавит вновь созданную молодежную команду «горняков» U-21, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, на посту главного тренера «Шахтера» U-19 Алексея сменит бывший игрок «горняков» Максим Малышев, который в последнее время работал ассистентом Белика.
Юношеская команда донецкого «Шахтера» U-19 в прошлом сезоне выиграла чемпионат Украины, набрав 79 очков и опередив киевское «Динамо» на три очка.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» может подписать Андре Луиса.
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