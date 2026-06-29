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Чемпионат мира
29 июня 2026, 14:47 |
37
0

ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком

Вылет Модрича, конец сказки Кабо-Верде, Франция и Испания идут дальше

29 июня 2026, 14:47 |
37
0
ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком
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Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных событий в матчах 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026

1/16 финала

29 июня

Бразилия – Япония

«Теперь начинается совсем другой чемпионат мира», - заявил после окончания группового этапа Мундиаля главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. И с этими словами сложно не согласиться, ибо с началом матчей на выбывание больше не будет странных (или проходных) поединков.

Главный гегемон мировых первенств сыграет с крепкой Японией. Бразилия будет в этом поединке прописным фаворитом, собственно, как и в практически любом другом поединке, но в этой связи есть сразу несколько «но»… Команда Карло Анчелотти выиграла свою группу, однако выиграла не в одну калитку. Против главного своего оппонента по квартету – Марокко – «кудесники мяча» так и не нашли противоядия. Более того, в том матче именно марокканцы понравились больше, как команда, а в то же время Бразилия зарекомендовала себя лишь командой звезд. Ну, а Шотландия и Гаити из-за своего невысокого уровня конкуренции Бразилии не могли составить по определению.

В свою очередь, Япония сумела пройти групповой этап без поражений. И это при том, что в ее группе оказались две крепкие европейские команды – Нидерланды и Швеция. Очень слаженно сыграли японцы против двух этих команд. И я более чем уверен, что бразильцы намучатся с этой сборной. Но, так или иначе, рекомендую ставить на победу Винисиуса и компании. На мой взгляд, в этом поединке все решится в основное время.

30 июня

Нидерланды – Марокко

Для меня лично этот поединок – главный на данном этапе плей-офф. Ну, точнее, самый интригующий. Обе команды мощно и ровно прошли групповой этап, не размениваясь на поражения. Африканская сборная была лучшей в своем квартете (на мой взгляд), а второе место заняла лишь потому, что бразильцы больше забили лузерам. Команда Рональда Кумана свою группу выиграла без лишних вопросов, забив в итоге аж десять мячей (половину из них – крепкой Швеции). В общем, в первом же раунде на выбывание встретятся одни из лучших команд группового этапа. Голландцы по традиции легко выигрывают групповой этап, а вот дальше для них, как правило, начинаются проблемы. Не сомневаюсь, что проблемы у «оранжевых» будут и в этом поединке. Хотя отмечу в то же время, что и сборной Марокко будет весьма непросто. Лично мои симпатии – на стороне европейской сборной. Но, в то же время, я не уверен, что Нидерланды пройдут дальше. Не исключаю, что доля матча решится в серии пенальти. В общем, шансы соперников абсолютно равны. И исход встречи решат мелочи. Надеюсь, эти мелочи будут в пользу «оранье».

Кот-д'Ивуар – Норвегия

Тоже очень интересная пара. Африканская сборная попала в группу с очень сильной оппозицией – немцы и эквадорцы, и завершила отбор на втором месте, набрав одинаковое количество очков с Бундестим. Очень неуступчивой оказалась эта команда, очень неудобной для оппонентов. Забивали подопечные Фаэ немного, но пропускали еще меньше. По сравнению с этой сборной Норвегия – команда-фейерверк, ведь у «викингов» есть Холанд, в активе которого столько же мячей на групповом этапе, сколько у всей сборной Кот-д'Ивуар. Но так получилось, что истинную силу команды Сольбаккена на этом ЧМ мы пока что и не увидели, ведь, добыв на старте две закономерные победы и заблаговременно получив путевку в плей-офф, далее норвежцы без аргументов «слили» резервным составом игру против вице-чемпионов мира. Тем не менее, я склонен считать, что нынешний потенциал Норвегии очень высок. К тому же, не зря Холанд сотоварищи получили «отгул» в третьем туре. Мне кажется, в этом поединке европейцы будут свежее. И добудут победу. Ставка «обе забьют» тоже в этом случае уместна.

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1 июля

Франция – Швеция

Хорошая вывеска у этого поединка. Собственно, когда на ЧМ встречаются две команды из одной конфедерации, и вывеска хорошая обеспечена, и интрига. Хотя, если быть до конца объективным, то действующий вице-чемпион мира будет фаворитом в этой игре. По той простой причине, что команда у Дидье Дешама и более опытная, и более мастеровитая. Французы на одном дыхании выиграли свою группу, при этом играя в эконом-режиме, в то время как шведы заняли лишь третье место в своем квартете, получив от голландцев аж пять пробоин. В общем, я ожидаю от этого матча уверенной победы сборной Франции. С забитым мячом от Мбаппе.

Англия – ДР Конго

Вроде бы как все очевидно в этой паре, в том смысле, что на бумаге есть явный фаворит, и есть явный андердог, однако что-то мне мешает заявить, что англичане не испытают в этом поединке проблем. Так получилось, что практически все свои вопросы подопечные Тухеля решили уже в первом туре, победив хорватов. Для меня та игра – одна из лучших по содержанию и качеству на групповом этапе. А дальше британцы откровенно валяли дурака, хотя первое место и не упустили. Они явно сами себе на уме, но их истинную силу мы еще не увидели. Конголезцы – явная темная лошадка турнира, особенно на фоне оппонента. В непростой группе с Колумбией и Португалией африканцы заняли третье, «проходное место», не проиграв команде Роналду. Однако, на мой взгляд, создавать серьезному сопернику проблемы – это максимум, на что способна эта сборная. Посему рекомендую ставить на победу Англии в основное время.

2 июля

Испания – Австрия

Еще одна пара, составленная из европейских соперников. Действующие чемпионы Европы будут для меня в этой игре фаворитом. Причем фаворитом очевидным. На мой субъективный взгляд, Испании на этом турнире по-настоящему еще и не начинала играть. Группу «фурия» выиграла в прагматичном режиме, не пропустив ни одного гола. Очевидно, что ресурс у этой команды огромен. Австрия в своей группе прогнозировано оказалась слабее гегемона - Аргентины - и сильнее аутсайдера – Иордании. А вот то, что было в их игре с Алжиром, можно трактовать по-разному. Я это трактую, как казус регламента. В общем, Испания на данный момент заметно сильнее Австрии. Нельзя не учитывать умение команды Рангника играть в «немецкий» футбол, но в данном случае, считаю, атака Испании окажется сильнее обороны Австрии.

Португалия – Хорватия

После пары Марокко – Нидерланды эта пара лично для меня вторая по звучности на данном этапе. Предстоящий матч точно станет прощальным для одного из величайших футболистов в истории этих сборных (да и всего европейского футбола). В случае поражения либо Роналду, либо Модрича мы больше никогда не увидим на Мундиалях в качестве игроков. Прощание с целой эпохой – это заезженное выражение в данном случае как нельзя кстати. Что еще нужно сказать в данном случае – так это то, что обе команды достаточно натужно прошли групповой этап. Хорваты без особых шансов уступили англичанам, и с минимальным преимуществом одолели Гану и Панаму. Португалии выпала явно «проходная» группа, но команда Мартинеса умудрилась эту группу не выиграть, пропустив на первое место Колумбию. Лишь в игре против явного аутсайдера – Узбекистана – «европейские бразильцы» покуражились, в остальных матчах расписали ничьи. Возможно, Португалия в такой вот способ экономила силы. Не зря ведь Роберто Мартинес произнес те слова о «другом чемпионате мира». В общем, в этом противостоянии я рекомендую ставить на Португалию. За счет своей блестящей средней линии эта команда и победит.

4 июля

Кабо-Верде – Аргентина

Футбольные Давид и Голиаф: абсолютный дебютант мировых форумов – против действующего чемпиона мира и одного из главных претендентов на новый титул. При всем при этом футбольный карлик, каковым в данном контексте является сборная маленького африканского архипелага, наверняка влюбила в себя миллионы болельщиков по всему миру. Влюбила благодаря отменной игре в обороне. И, не в последнюю очередь, благодаря красивой истории голкипера этой команды Возиньи. Абсолютный дебютант чемпионатов мира не проиграл ни одного матча на групповом этапе. Не проиграл ни действующему чемпиону Европы, ни экс-чемпиону мира и Латинской Америки. Выход в плей-офф ЧМ для Кабо-Верде – не только сбывшаяся мечта, но и продолжение сказки. Но абсолютно все сказки рано или поздно заканчиваются. При всей симпатии к этой африканской «золушке», я не вижу ни единого аргумента в ее пользу в игре против команды Месси. Поэтому рекомендую ставить на победу действующих чемпионов мира. И на очередной забитый мяч Лео.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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