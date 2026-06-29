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  4. БЕЗУС: «Больно осознавать, что Ворскла на грани исчезновения»
Украина. Первая лига
29 июня 2026, 19:03 |
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БЕЗУС: «Больно осознавать, что Ворскла на грани исчезновения»

Роман сравнил историю полтавчан с «Днепром»

29 июня 2026, 19:03 |
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БЕЗУС: «Больно осознавать, что Ворскла на грани исчезновения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус
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Бывший игрок «Ворсклы» Роман Безус прокомментировал ситуацию, в которой оказался полтавский клуб.

Недавно стало известно, что из-за финансовых проблем «Ворскла» не получила лицензию от УАФ, и клуб лишился профессионального статуса. Его компания-владелец в настоящее время находится в стадии банкротства.

– Новость о крахе «Ворсклы» стала для вас шоком?

– Не сказал бы, что это было шоком... Просто больно осознавать, что клуб, который сделал из меня футболиста, оказался на грани исчезновения. Судя по тому, что я слышал, всё к этому и шло. Похожую историю я уже пережил с «Днепром», хотя провёл там не так много времени.

Я провёл замечательные годы в «Ворскле». Встретил много замечательных людей. Там был очень хороший коллектив не только в команде, но и среди сотрудников клуба: на базе, в офисе, среди тех, кто обслуживал стадион. Даже когда меня уже не было в команде, мы постоянно виделись, и всегда было о чем вспомнить. «Ворскла» подарила мне самые теплые воспоминания, связанные с ранним этапом карьеры.

– Вся вина лежит на предыдущем руководстве «Ворсклы»?

– Сложно давать оценку происходящему, ведь я оторван от контекста и не нахожусь в Украине. Напрашивается лишь вывод, что новые люди слишком поздно пришли в клуб, чтобы как-то разрешить эту ситуацию.

Было время об этом подумать, гуляя по скверу Бабаева в Кременчуге. Поймал себя на мысли, что если бы Олег Мейданович был жив, то в клубе всё было бы стабильно. После его гибели начались процессы, которые негативно повлияли на всю экосистему клуба. Несмотря на два финала Кубка Украины и постоянные продажи футболистов, вмешались другие факторы. Когда Жеваго покинул Украину, менеджмент не смог быстро перестроиться. Именно поэтому я не хочу слишком углубляться в эту тему. Мне ближе спортивная составляющая.

– Сейчас активно проходит кампания «Ворскла должна жить». Возможно, ваше слово поможет кому-то прийти в клуб и помочь избавиться от долгов?

– Верю, что найдутся люди, которые захотят спасти «Ворсклу», сохранить её историю и эмблему. Есть база, инфраструктура, школа. Плюс мы уже упоминали «Кремень» и «Горняк-Спорт», где лучших ребят могли заметить и дать им шанс в академии «Ворсклы». Если избавиться от долгов, то есть фундамент, от которого можно отталкиваться.

Безус играл в составе «Ворсклы» с 2009 по 2013 год. Роман забил 20 голов в 91 матче за клуб. С полтавчанами он выиграл Кубок Украины в сезоне 2008/09.

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Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
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