В групповом раунде ЧМ-2026 «джокеры» забили 43 мяча

Высокую результативность демонстрируют на ЧМ-2026 игроки, вышедшие на замену. В групповом раунде они 43 раза поражали ворота соперников (20% от всех голов), побив сразу на 11 мячей рекорд мундиалей, установленный в 2014 году.

Наибольший вклад в новое высшее достижение внесли «скамейки» сборных Сенегала – 4 гола, Германии, Канады и Швейцарии – по 3. А если перейти на персоналии, то немец Дениз Ундав – 3 мяча, швейцарец Жоан Манзамби, босниец Эрмин Махмич и сенегалец Пап Гейе – по 2.

Самым «шустрым» оказался швед Маттиас Сванберг, которому после выхода на поле понадобилось всего 18 секунд, чтобы поразить ворота Туниса. Дольше же всех «раскачивался» австриец Марко Арнаутович в матче с Иорданией – 56 минут. К слову, 9 голов «джокеров» стали победными для их команд, а еще 3 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ