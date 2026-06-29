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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 14:22 | Обновлено 29 июня 2026, 14:57
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Динамо может подписать защитника, который играл в Испании, Италии и Франции

Киевский клуб ведет переговоры о переходе 28-летнего француза Ронаэля Пьера-Габриэля

29 июня 2026, 14:22 | Обновлено 29 июня 2026, 14:57
1223
4 Comments
Динамо может подписать защитника, который играл в Испании, Италии и Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Ронан Пьер-Габриэль
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Бывший защитник сборной Франции U-21 Ронаэль Пьер-Габриэль может продолжить карьеру в чемпионате Украины и присоединиться к киевскому «Динамо».

В прошлом сезоне футболист выступал за «Динамо» Загреб – сотрудничество легионера с хорватским клубом истекает в июне, после чего он получит статус свободного агента.

По информации источника, киевский клуб ведет переговоры о переходе Ронаэля, который требует очень высокую зарплату. Стороны далеки от финального соглашения, но все может измениться в ближайшее время.

В прошлом сезоне Пьер-Габриэль провел всего один матч, а в позапрошлом 41 раз выходил на поле в футболке хорватского клуба, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.

В течении карьеры защитник играл за французские «Париж», «Сент-Этьен», «Монако», «Брест», «Страсбург», «Нант», немецкий «Майнц» и испанский «Эспаньол».

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Николай Тытюк Источник: Инсайды от Пасичныка
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нах він треба щоб раз на поле вийшов
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В тому то й біда - грати не вміє, а вимагає "дуже високу зарплату", Поки війна, нормальні леги не прийдуть
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0
Вот подпишите и публикуйте, а то у вас получается то может, то 99,9, то перешёл, то не перешёл. Разговоры ни о чём.
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