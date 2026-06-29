Динамо может подписать защитника, который играл в Испании, Италии и Франции

Бывший защитник сборной Франции U-21 Ронаэль Пьер-Габриэль может продолжить карьеру в чемпионате Украины и присоединиться к киевскому «Динамо».

В прошлом сезоне футболист выступал за «Динамо» Загреб – сотрудничество легионера с хорватским клубом истекает в июне, после чего он получит статус свободного агента.

По информации источника, киевский клуб ведет переговоры о переходе Ронаэля, который требует очень высокую зарплату. Стороны далеки от финального соглашения, но все может измениться в ближайшее время.

В прошлом сезоне Пьер-Габриэль провел всего один матч, а в позапрошлом 41 раз выходил на поле в футболке хорватского клуба, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.

В течении карьеры защитник играл за французские «Париж», «Сент-Этьен», «Монако», «Брест», «Страсбург», «Нант», немецкий «Майнц» и испанский «Эспаньол».