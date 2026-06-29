Тренер ЮАР установил возрастной рекорд плей-офф чемпионатов мира
Южноафриканцы сыграли матч 1/16 финала под руководством 74-летнего специалиста
Главный тренер сборной ЮАР Уго Броос вошел в историю чемпионатов мира.
Наставник южноафриканцев стал самым возрастным тренером, возглавлявшим свою сборную в матчах плей-офф мировых первенств.
Осуществил он это достижение в возрасте 74 лет и 79 дней в игре против сборной Канады у 1/16 финала ЧМ-2026.
Предыдущее достижение мундиалей принадлежало тренеру сборной Уругвая на ЧМ-2018 Оскару Табаресу (71 и 125 дней).
Самые возрастные тренеры, возглавлявшие сборные в матчах плей-офф чемпионатов мира
- 74 года и 79 дней – Уго Броос (ЮАР)
- 71 год и 125 дней – Оскар Табарес (Уругвай)
🌟 HISTORY MADE at the World Cup!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 28, 2026
👴 At 74 years and 79 days old, South Africa’s Hugo Broos has become the OLDEST manager EVER to coach a World Cup knockout match!
🇺🇾 He just smashed the legendary Óscar Tabárez’s record at 71years, 125 days old in 2018
🇿🇦 Bafana Bafana… pic.twitter.com/WPnqcedZF2
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