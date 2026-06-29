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Чемпионат мира
29 июня 2026, 11:23 | Обновлено 29 июня 2026, 11:24
251
0

Тренер ЮАР установил возрастной рекорд плей-офф чемпионатов мира

Южноафриканцы сыграли матч 1/16 финала под руководством 74-летнего специалиста

29 июня 2026, 11:23 | Обновлено 29 июня 2026, 11:24
251
0
Тренер ЮАР установил возрастной рекорд плей-офф чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Броос
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Главный тренер сборной ЮАР Уго Броос вошел в историю чемпионатов мира.

Наставник южноафриканцев стал самым возрастным тренером, возглавлявшим свою сборную в матчах плей-офф мировых первенств.

Осуществил он это достижение в возрасте 74 лет и 79 дней в игре против сборной Канады у 1/16 финала ЧМ-2026.

Предыдущее достижение мундиалей принадлежало тренеру сборной Уругвая на ЧМ-2018 Оскару Табаресу (71 и 125 дней).

Самые возрастные тренеры, возглавлявшие сборные в матчах плей-офф чемпионатов мира

  • 74 года и 79 дней – Уго Броос (ЮАР)
  • 71 год и 125 дней – Оскар Табарес (Уругвай)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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