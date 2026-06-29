Третья из КОНКАКАФ. Канада победила сборную другой конфедерации в плей-офф
Когда сборные КОНКАКАФ побеждали представителей других конфедераций в матчах плей-офф мундиалей?
Канада стала лишь третьей североамериканской сборной, победившей в плей-офф чемпионатов мира представителей других конфедераций.
В 1/16 финала ЧМ-2026 канадцы победили сборную ЮАР со счетом 1:0.
К канадцам подобным достижениям отмечались сборные Кубы в 1938 (2:1 против Румынии) и Мексики в 1986 (2:0 против Болгарии).
Свой шанс вписать свое имя в данный список могут еще сборные Мексики и США, сыграющие свои матчи 1/16 финала против сборных Эквадора и Боснии и Герцеговины соответственно.
🇨🇦 Canada are just the third CONCACAF nation to win a knockout stage match at the FIFA World Cup against a team from another confederation!— The European Football Express (@TheEuroFE) June 28, 2026
🇨🇺 Cuba 2-1 Romania 🇷🇴 (1938)
🇲🇽 Mexico 2-0 Bulgaria 🇧🇬 (1986)
🇨🇦 Canada 1-0 South Africa🇿🇦 (2026)
Stat via @2010MisterChip pic.twitter.com/r96NA0VA65
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