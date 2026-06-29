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  4. Третья из КОНКАКАФ. Канада победила сборную другой конфедерации в плей-офф
Чемпионат мира
29 июня 2026, 10:48 |
135
0

Третья из КОНКАКАФ. Канада победила сборную другой конфедерации в плей-офф

Когда сборные КОНКАКАФ побеждали представителей других конфедераций в матчах плей-офф мундиалей?

29 июня 2026, 10:48 |
135
0
Третья из КОНКАКАФ. Канада победила сборную другой конфедерации в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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Канада стала лишь третьей североамериканской сборной, победившей в плей-офф чемпионатов мира представителей других конфедераций.

В 1/16 финала ЧМ-2026 канадцы победили сборную ЮАР со счетом 1:0.

К канадцам подобным достижениям отмечались сборные Кубы в 1938 (2:1 против Румынии) и Мексики в 1986 (2:0 против Болгарии).

Свой шанс вписать свое имя в данный список могут еще сборные Мексики и США, сыграющие свои матчи 1/16 финала против сборных Эквадора и Боснии и Герцеговины соответственно.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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