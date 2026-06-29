ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной неожиданно ушел в отставку
Талгат Байсуфинов покинул пост в национальной команде Казахстана
Сборная Казахстана по футболу осталась без главного тренера в разгар чемпионата мира 2026.
Специалист Талгат Байсуфинов принял неожиданное решение и подал в отставку, покинув национальную команду.
«Казахстанская федерация футбола выражает благодарность Талгату Маруаулы за его профессионализм, преданность делу и весомый вклад в развитие национальной сборной Казахстана, а также желает ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», – написала пресс-служба.
Талгат трижды в своей тренерской карьере возглавлял сборную Казахстана, дважды начиная свой путь в качестве исполняющего обязанности. Третья каденция Байсуфинова стартовала в сентябре 2025 года, но официально он вступил в должность только зимой 2026-го.
Хотя Казахстан и не пробился на чемпионат мира, в квалификации ему удалось остановить сборную Бельгии на своем поле (1:1).
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