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  4. ВИДЕО. Элина Свитолина – об Уимблдоне, новом теле и секрете своей формы
Уимблдон
29 июня 2026, 10:45 |
480
0

ВИДЕО. Элина Свитолина – об Уимблдоне, новом теле и секрете своей формы

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29 июня 2026, 10:45 |
480
0
ВИДЕО. Элина Свитолина – об Уимблдоне, новом теле и секрете своей формы
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Украинская звезда тенниса Элина Свитолина возвращается на корты Уимблдона с новыми силами и невероятной уверенностью. В этом году она провела свою самую длительную подготовку на травяном покрытии, начав сезон с турнира в Берлине.

В этом эксклюзивном предматчевом интервью Элина откровенно рассказывает о том, как изменила свой подход к фитнесу после рождения ребенка, чем британская трава отличается от немецкой и как резкое похолодание влияет на игру.

В первом матче Уимблдона Элина сыграет с Дарьей Снигур. Матч состоится 30 июня 2026 года, время начала встречи будет определено позже.

ВИДЕО. Элина Свитолина – об Уимблдоне, новом теле и секрете своей формы

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Элина Свитолина Уимблдон-2026 видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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