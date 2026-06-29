ВИДЕО. Элина Свитолина – об Уимблдоне, новом теле и секрете своей формы
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Украинская звезда тенниса Элина Свитолина возвращается на корты Уимблдона с новыми силами и невероятной уверенностью. В этом году она провела свою самую длительную подготовку на травяном покрытии, начав сезон с турнира в Берлине.
В этом эксклюзивном предматчевом интервью Элина откровенно рассказывает о том, как изменила свой подход к фитнесу после рождения ребенка, чем британская трава отличается от немецкой и как резкое похолодание влияет на игру.
В первом матче Уимблдона Элина сыграет с Дарьей Снигур. Матч состоится 30 июня 2026 года, время начала встречи будет определено позже.
ВИДЕО. Элина Свитолина – об Уимблдоне, новом теле и секрете своей формы
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