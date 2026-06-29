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  4. Канада стала четвертой сборной КОНКАКАФ, вышедшей в 1/8 финала ЧМ
Чемпионат мира
29 июня 2026, 10:28 | Обновлено 29 июня 2026, 10:29
63
0

Канада стала четвертой сборной КОНКАКАФ, вышедшей в 1/8 финала ЧМ

Вспомним все североамериканские сборные, которым покорялось подобное достижение

29 июня 2026, 10:28 | Обновлено 29 июня 2026, 10:29
63
0
Канада стала четвертой сборной КОНКАКАФ, вышедшей в 1/8 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Канады стала четвертым в истории представителем КОНКАКАФ, вышедшей в 1/8 финала чемпионатов мира.

Произошло это после победы канадцев над сборной ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026 со счетом 1:0.

В Канаду в 1/8 финала мундиалей играли сборные Мексики (8 раз), США (5 раз) и Коста-Рики (2 раза).

Сборные КОНКАКАФ, выходившие в 1/8 финала чемпионатов мира

  • Канада (2026)
  • США (1994, 2002, 2010, 2014, 2022)
  • Мексика (1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018)
  • Коста-Рика (1990, 2014)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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