Канада стала четвертой сборной КОНКАКАФ, вышедшей в 1/8 финала ЧМ
Вспомним все североамериканские сборные, которым покорялось подобное достижение
Сборная Канады стала четвертым в истории представителем КОНКАКАФ, вышедшей в 1/8 финала чемпионатов мира.
Произошло это после победы канадцев над сборной ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026 со счетом 1:0.
В Канаду в 1/8 финала мундиалей играли сборные Мексики (8 раз), США (5 раз) и Коста-Рики (2 раза).
Сборные КОНКАКАФ, выходившие в 1/8 финала чемпионатов мира
- Канада (2026)
- США (1994, 2002, 2010, 2014, 2022)
- Мексика (1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018)
- Коста-Рика (1990, 2014)
Seleções da CONCACAF nos oitavos de final do Mundial:— Playmaker (@playmaker_PT) June 28, 2026
🇨🇦 Canadá (2026)
🇺🇸 Estados Unidos (1994, 2002, 2010, 2014, 2022)
🇲🇽 México (1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018)
🇨🇷 Costa Rica (1990, 2014) pic.twitter.com/whJDUVkw2j
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