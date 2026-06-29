ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ отпустил полузащитника

Черновицкая «Буковина» официально объявила об уходе украинского полузащитника Родиона Плаксы.

Контракт 24-летнего футболиста с черновицким клубом действует до 30 июня 2026 года, но стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

Родион Плакса защищал цвета «Буковины» с января 2025 года. Всего за полтора сезона в составе «желто-черных» полузащитник провел 33 матча, в которых отличился тремя голами и девятью голевыми передачами.

В чемпионском для черновчан сезоне 2025/26 Плакса сыграл 28 матчей во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и семь результативных передач, став одним из лучших ассистентов не только в составе «Буковины», но и в целом в Первой лиге.

Ранее «Буковина» продлила контракт с Богданом Бойчуком.