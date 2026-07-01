Костюк решил променять украинца на легионера. Динамо оформило трансфер

Украинский полузащитник Александр Яцык официально стал игроком футбольного клуба «Харьков».

Как отмечает ТаТоТаке, наставник киевлян Игорь Костюк согласился отпустить Яцыка из-за возвращения в команду Джастина Лонвейка, на которого возлагает большие надежды.

Лонвейк провёл последний сезон в составе «Фортуны» Ситтард, где забил пять голов в 17 матчах. Полузащитник перешёл в чемпионат Украины в сентябре 2022 года, сыграв 24 матча за «Динамо» (один гол, одна голевая передача).

Ранее нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк поделился эмоциями от возвращения в «Динамо» и рассказал о своих ожиданиях от предстоящей подготовки.