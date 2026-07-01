Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костюк решил променять украинца на легионера. Динамо оформило трансфер
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 06:02 |
1428
0

Костюк решил променять украинца на легионера. Динамо оформило трансфер

Тренер согласился отпустить Яцыка после перехода Лонвейка

01 июля 2026, 06:02 |
1428
0
Костюк решил променять украинца на легионера. Динамо оформило трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Лонвейк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский полузащитник Александр Яцык официально стал игроком футбольного клуба «Харьков».

Как отмечает ТаТоТаке, наставник киевлян Игорь Костюк согласился отпустить Яцыка из-за возвращения в команду Джастина Лонвейка, на которого возлагает большие надежды.

Лонвейк провёл последний сезон в составе «Фортуны» Ситтард, где забил пять голов в 17 матчах. Полузащитник перешёл в чемпионат Украины в сентябре 2022 года, сыграв 24 матча за «Динамо» (один гол, одна голевая передача).

Ранее нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк поделился эмоциями от возвращения в «Динамо» и рассказал о своих ожиданиях от предстоящей подготовки.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
Динамо Киев – Рапид Бухарест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кундул согласился перейти в Карпаты. Нужно подтверждение от Спортинга
Джастин Лонвейк Александр Яцык Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Футбол | 30 июня 2026, 07:57 2
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов

Илья может перейти в «Ливерпуль»

КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»
Футбол | 30 июня 2026, 06:44 7
КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»
КЛОПП – о скандале в игре Германия – Парагвай на ЧМ: «Это очень болезненно»

Юрген не понимает, почему арбитр не защитал гол Джонатана Та

Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Бокс | 01.07.2026, 03:44
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Рамуш стал самой дорогой покупкой Милана. Шевченко выпал из топ-25
Футбол | 30.06.2026, 22:09
Рамуш стал самой дорогой покупкой Милана. Шевченко выпал из топ-25
Рамуш стал самой дорогой покупкой Милана. Шевченко выпал из топ-25
Пономаренко хочет купить клуб-чемпион. Плохие новости для Трубина
Футбол | 01.07.2026, 05:02
Пономаренко хочет купить клуб-чемпион. Плохие новости для Трубина
Пономаренко хочет купить клуб-чемпион. Плохие новости для Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 7
Футбол
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
29.06.2026, 07:02 5
Футбол
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
30.06.2026, 07:35 8
Бокс
Чемпион мира решил провести бой с Усиком за титул чемпиона
Чемпион мира решил провести бой с Усиком за титул чемпиона
29.06.2026, 01:32
Бокс
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем