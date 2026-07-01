Костюк решил променять украинца на легионера. Динамо оформило трансфер
Тренер согласился отпустить Яцыка после перехода Лонвейка
Украинский полузащитник Александр Яцык официально стал игроком футбольного клуба «Харьков».
Как отмечает ТаТоТаке, наставник киевлян Игорь Костюк согласился отпустить Яцыка из-за возвращения в команду Джастина Лонвейка, на которого возлагает большие надежды.
Лонвейк провёл последний сезон в составе «Фортуны» Ситтард, где забил пять голов в 17 матчах. Полузащитник перешёл в чемпионат Украины в сентябре 2022 года, сыграв 24 матча за «Динамо» (один гол, одна голевая передача).
Ранее нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк поделился эмоциями от возвращения в «Динамо» и рассказал о своих ожиданиях от предстоящей подготовки.
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