Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономаренко шокировал Костюка и Суркиса. У футболиста возникли проблемы
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 22:22 |
1845
3

Пономаренко шокировал Костюка и Суркиса. У футболиста возникли проблемы

Матвей вернулся в «Динамо» с рекордным весом в истории клуба

05 июля 2026, 22:22 |
1845
3 Comments
Пономаренко шокировал Костюка и Суркиса. У футболиста возникли проблемы
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко установил необычный рекорд после возвращения из летнего отпуска.

По информации источника, 20-летний форвард прибыл на предсезонный сбор с весом 99,7 килограмма. Это самый высокий показатель, который когда-либо фиксировали у футболиста «бело-синих» во время прохождения медицинского осмотра перед началом подготовки к новому сезону.

Для сравнения: в конце прошлого сезона вес Пономаренко составлял примерно 96,5–97 килограммов. После нескольких дней работы на сборах этот показатель уже снизился до около 98 килограммов.

В сезоне 2025/26 Пономаренко продемонстрировал высокую результативность, забив 16 мячей и отдав одну голевую передачу в 23 матчах в составе киевского «Динамо».

По теме:
Лидер ЛНЗ практически восстановился после травмы
Бартулович объяснил, почему сорвался трансфер топ-игрока в Металлист 1925
Президент турецкого клуба обратился к Арде Турану
Матвей Пономаренко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сине-желтый нокаут. Украина выбила Италию с молодежного Евро
Футбол | 05 июля 2026, 19:55 30
Сине-желтый нокаут. Украина выбила Италию с молодежного Евро
Сине-желтый нокаут. Украина выбила Италию с молодежного Евро

Команда Михайленко одержала победу и оставила итальянцев за бортом турнира.

Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Бокс | 05 июля 2026, 08:08 4
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение

Василий приехал в США, чтобы подготовиться к следующему бою

Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
Футбол | 05.07.2026, 10:22
Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
Бокс | 05.07.2026, 08:55
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
ФОТО. Невероятное выступление Украины U-19! Выбили Италию и набрали 9 очков
Футбол | 05.07.2026, 20:29
ФОТО. Невероятное выступление Украины U-19! Выбили Италию и набрали 9 очков
ФОТО. Невероятное выступление Украины U-19! Выбили Италию и набрали 9 очков
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
бразильці будуть відлітати від нього як кеглі
Ответить
+1
Для діючого гравця, нападаючого, при  зрості 187, набрати вагу 100кг це просто триндець. 
Ответить
0
10 кг лишних, юноша
Ответить
-2
Популярные новости
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
05.07.2026, 07:50 16
Хоккей
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
05.07.2026, 04:28
Бокс
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
04.07.2026, 07:40 9
Футбол
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
04.07.2026, 06:22 15
Бокс
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
04.07.2026, 09:09 3
Футбол
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
04.07.2026, 08:41 7
Футбол
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем