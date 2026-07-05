Пономаренко шокировал Костюка и Суркиса. У футболиста возникли проблемы

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко установил необычный рекорд после возвращения из летнего отпуска.

По информации источника, 20-летний форвард прибыл на предсезонный сбор с весом 99,7 килограмма. Это самый высокий показатель, который когда-либо фиксировали у футболиста «бело-синих» во время прохождения медицинского осмотра перед началом подготовки к новому сезону.

Для сравнения: в конце прошлого сезона вес Пономаренко составлял примерно 96,5–97 килограммов. После нескольких дней работы на сборах этот показатель уже снизился до около 98 килограммов.

В сезоне 2025/26 Пономаренко продемонстрировал высокую результативность, забив 16 мячей и отдав одну голевую передачу в 23 матчах в составе киевского «Динамо».